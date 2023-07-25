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Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 жов, 2023 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів пропонує розширити дію закону про приватизацію державного і комунального майна на житлову нерухомість, стягнену в дохід держави за рішенням суду відповідно до закону про санкції.
Дивися повний текст Кабмін пропонує продавати конфісковані у підсанкційних осіб квартири в порядку малої приватизації
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Додано: Вів 31 жов, 2023 15:04
І це називається незалежність? То одні країну направляли тепер інші. Ми і самі все можемо. Треба тільки бариг від влади відігнати і корито в них забрати.
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portnovalilija
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