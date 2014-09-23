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Теревеньки про
онлайн-купівлю валюти

Теревеньки про онлайн-купівлю валюти
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 15:06

Теревеньки про онлайн-купівлю валюти

Щоб не дратувати шановного mustbe пропоную теревенити про купівлю валюти-онлайн і все-все-все в цій темі :)
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 15:20

Economist Підтримую!
Переношу свої уточнення про Оксі, бо вчора поспіхом не все чітко з=відмітив для себе:
  ГеннадийUA написав:
  begemoto написав:
  Snower написав:А хто знає, що зараз в Оксі, мабуть черга скажена?

Глобус приємно здивував - з нуля усе пройшло досить швидко.


Стосовно Глобуса, які рахунки найкраще відкрити для обміну і зняття валюти?
І скільки коштують рахунки?

Також в Оксі банку
Дякую

Оксі
Мій допис від 13.10.23р.

Все оффлайн, треба встигнути до 11.00, в цей час вони подають заявку на купівлю на міжбанк, забирати валюту після 15.00. Відкриття рахунків - 100грн. за гривневий, та 50грн. за валютний, но можна й безкоштовно з попереднім відкриттям депозитів, я відкрив в грн. на мінімальну суму на мінімальний строк (2500грн. на 14 днів), за дол. рахунок заплатив 50грн., так як умови для депо зовсім погані. Курс по долару постійний 37,20+1,20% за конвертацію, зняття безкоштовно, по евро завжди міняється й відомий лише близько 14.00, тобто подаєшь сьогодні зявку на купівлю евро по невідомому курсу, який, доречі, в них дуже поганий. С понеділка курс долара можливо зміниться. В касі долар є, й співробітниця навіть знає які купюри й їх кількість 96 року)
Зараз курс долара впав, комісія 1,2% так і залишилася, тому виходить на 50 000грн. комісії 600грн.

Ці 600 вони беруть для того, щоб вистачило на купівлю, якщо курс МВР змінитися, але обіцяють, що обмін буде з урахуванням 0.5% як в таблиці, залишок можна забрати після обміну. Спеціально сьогодні телефонував і уточнював, бо вчора якось сам заплутався-сьогодні заберу пайку, та відрапортую-чи все так.
Rack
 
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