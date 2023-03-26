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Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross...
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 11:44
Пропонуємо до обговорення:
До лінійки Toyota Corolla Cross 2024 модельного року в Японії було внесено серію незначних оновлень, які зроблять її більш ефективною і додадуть їй додаткову потужність.
Дивися повний текст Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 11:44
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