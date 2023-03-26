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Toyota представила обновленный
кроссовер Corolla Cross...

Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 11:44

Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross...

Пропонуємо до обговорення:
До лінійки Toyota Corolla Cross 2024 модельного року в Японії було внесено серію незначних оновлень, які зроблять її більш ефективною і додадуть їй додаткову потужність.

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Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross (фото)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 11:44

Заголовки не навчились перекладати рідною мовою? Чи у вас свино-собача - це рідна?
maksgavrysh
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