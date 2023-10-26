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У Нацбанку пояснили, завдяки чому Україна зараз має...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 лис, 2023 00:38
Пропонуємо до обговорення:
За прогнозами Нацбанку інфляція в Україні становитиме на кінець року 6%, економічне зростання буде на рівні 5%, а золотовалютні резерви надалі щороку зростатимуть до 2025 року. І це все через адаптацію бізнесу і населення до війни.
Дивися повний текст У Нацбанку пояснили, завдяки чому Україна зараз має хороші показники в економіці
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Додано: Суб 04 лис, 2023 00:38
Яким боком ЗВР будуть зростати, якщо торговий дефіцит понад 20 млрд доларів, а підтримка західних партнерів зійде на нівець?!
Брєд.
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