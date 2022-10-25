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Низька витрата палива, але безліч нюансів: найпоширеніші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 лис, 2023 00:07
Пропонуємо до обговорення:
Найпоширенішими видами палива у двигунах сучасних автомобілів є бензин, дизель та електрика. Зараз також часто купують гібридні машини, які допомагають зекономити на заправці.
Дивися повний текст Низька витрата палива, але безліч нюансів: найпоширеніші проблеми гібридних авто
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