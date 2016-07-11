Стан освіти в Україні і не тільки

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В Японии предпочтение отдается методу, в просторечии именуемому «забивание гвоздей». Ребенку предлагается заучивать уроки почти наизусть и в ответе не импровизировать, не отклоняться от текста лекций, учебника. Любое самостоятельное решение вызывает удар, как по шляпке гвоздя молотком, со стороны учителя, родителей. Если ученик упорно сопротивляется такой учебе, не подчиняясь нажиму старших, его переводят в другую школу, где обучение производится гораздо демократичнее, по более обширной программе. Такие школы, воспитывающие «забитые гвозди», не афишируются, чтобы не вызвать у ребят из обычных школ комплекса неполноценности, но зато щедро финансируются крупными фирмами: именно оттуда эти фирмы (и даже правительство) черпают свою будущую инженерную и административную элиту.
В Японии предпочтение отдается методу, в просторечии именуемому «забивание гвоздей». Ребенку предлагается заучивать уроки почти наизусть и в ответе не импровизировать, не отклоняться от текста лекций, учебника. Любое самостоятельное решение вызывает удар, как по шляпке гвоздя молотком, со стороны учителя, родителей. Если ученик упорно сопротивляется такой учебе, не подчиняясь нажиму старших, его переводят в другую школу, где обучение производится гораздо демократичнее, по более обширной программе. Такие школы, воспитывающие «забитые гвозди», не афишируются, чтобы не вызвать у ребят из обычных школ комплекса неполноценности, но зато щедро финансируются крупными фирмами: именно оттуда эти фирмы (и даже правительство) черпают свою будущую инженерную и административную элиту.
Ссылку, пожалуйста. Сильно сомневаюсь, что таким «забиванием гвоздей» можно вырастить "инженерную элиту".
https://bookap.info/vozrast/krukover_vo ... a/gl8.shtm п170 странно что вы усомнились. Японцы и немцы самые трудолюбивые и педантичные к работе нации. А это прямое следствие воспитания и системы образования. Иначе как бы им удалось стать лидерами в технологических отраслях?
https://bookap.info/vozrast/krukover_vo ... a/gl8.shtm п170 странно что вы усомнились. Японцы и немцы самые трудолюбивые и педантичные к работе нации. А это прямое следствие воспитания и системы образования. Иначе как бы им удалось стать лидерами в технологических отраслях?
Ничего странного. Наоборот, странно услышать похвалу такой системе от Вас. Система воспитания и образования это не «забивание гвоздей». В Германии такого точно нет. Последние годы хвалят финскую школу. Там тоже не "забивают гвозди". Посмотрел ссылку. Не знаю, кто такой Владимир Круковер и откуда он это взял. Сам выдумал?
Писатель, доктор филологии Владимир Круковер известен множеством книг о животных, выходящих под грифом крупнейших издательств России, СНГ, Германии, Израиля. Статистически 12-я часть всех отечественных изданий по кинологии и фелинологии за последние двадцать лет принадлежит его перу. Знают Владимира и любители домаших рыбок, ведь его справочник «Аквариум и террариум» пережил множество переизданий и давно стал настольной книгой аквариумистов и любителей земноводных.
Не вдохновляет. Есть, правда, у него и учебник социологии для вузов, учебников русского языка с 1 по 9 классы.
Ещё и профессиональный кинолог, работал некоторое время у Ю. Никулина зоотехником. В 1966-1970 работал в милиции кинологом уголовного розыска. Окончил Международную школу служебного собаководства в г. Нальчике еще во времена СССР, работал в уголовном розыске инспектором-кинологом. После перестройки ему удалось получить практику по кинологии в полиции Германии. Судья международной категории, заводчик английских бульдогов, профессиональный журналист и писатель, автор более сорока книг по кино- и фелинологии.
https://bookap.info/vozrast/krukover_vo ... a/gl8.shtm п170 странно что вы усомнились. Японцы и немцы самые трудолюбивые и педантичные к работе нации. А это прямое следствие воспитания и системы образования. Иначе как бы им удалось стать лидерами в технологических отраслях?
Про немцев - это вы знатно пошутили. Сейчас в Германии типичный совок и уравниловка. Как следствие, национальный вид спорта - забить максимальный болт везде, где только можно.
antey1969 написав:забить максимальный болт везде, где только можно
чей автопром лучший в Европе? Сомневаюсь, что этого можно было достигнуть, "забив болт".
ЛАД написав:Ещё меньше вдохновляет.
форум - обмен мнениями. Я не продвигаю мнение Владимира Круковера, просто привёл его в форме цитаты. В качестве критики хотелось бы от Вас не просто сомнение в его правоте, а ссылку на авторов, утверждающих что в Японии "забивания гвоздей" в школах нет. Я же потрудился дал Вам цитату и источник.
antey1969 написав:забить максимальный болт везде, где только можно
чей автопром лучший в Европе? Сомневаюсь, что этого можно было достигнуть, "забив болт".
ЛАД написав:Ещё меньше вдохновляет.
форум - обмен мнениями. Я не продвигаю мнение Владимира Круковера, просто привёл его в форме цитаты. В качестве критики хотелось бы от Вас не просто сомнение в его правоте, а ссылку на авторов, утверждающих что в Японии "забивания гвоздей" в школах нет. Я же потрудился дал Вам цитату и источник. Того же жду и от Вас.
Простите, такой ссылки не имею. И искать не буду. Более того, могу даже допустить, что такие школы есть. Вот только очень сильно сомневаюсь, что такая "система обучения" способна вырастить толковых инженеров или учёных, из которых "фирмы (и даже правительство) черпают свою будущую инженерную элиту". Насчёт административной спорить не буду, возможно для этих хорошо вызубрить на память все инструкции и строго следовать им - достоинство. Хотя тоже сомневаюсь. Человека надо научить думать, а не зубрить. Инженер/учёный должен создавать новое, а человек, привыкший зубрить, вряд ли будет на это способен. Да и администратор. Что он будет делать, если ситуация хоть немного отклонится от стандартной? После такого обучения единственное достоинство человека будет хорошо развитая/тренированная память. И всё. Но это хорошо/достаточно только для исполнителя, причём, только на работе, где необходимо и достаточно строго следовать инструкциям. По-моему, таких работ немного (если вообще есть).
P.s. Форум - обмен мнениями. Но человек приводит цитату либо для подтверждения своей точки зрения, либо, в случае сомнений, чтобы обсудить вопрос. Есть ещё вариант - просто вызвать спор. Что в данном случае? Похоже, третье. Т.к. я своё мнение высказал сразу. И из него видно, что я спорил не с фактом существования такой "системы обучения", а с её полезностью.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 04 лис, 2023 00:24, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:забить максимальный болт везде, где только можно
чей автопром лучший в Европе? Сомневаюсь, что этого можно было достигнуть, "забив болт".
ЛАД написав:Ещё меньше вдохновляет.
форум - обмен мнениями. Я не продвигаю мнение Владимира Круковера, просто привёл его в форме цитаты. В качестве критики хотелось бы от Вас не просто сомнение в его правоте, а ссылку на авторов, утверждающих что в Японии "забивания гвоздей" в школах нет. Я же потрудился дал Вам цитату и источник.
є ще така книга
Как стать японцем Константин Преображенский 1989 г. книжка гуглиться
старенька, але цікавенька. гадаю не надто багато змінилося в деяких речах.
ЛАД написав:Но человек приводит цитату либо для подтверждения своей точки зрения, либо, в случае сомнений, чтобы обсудить вопрос. Есть ещё вариант - просто вызвать спор. Что в данном случае?
в данном случае цитата была для расширения тематики ветки. Про Японию здесь мало пишут и вообще страна как по мне малоизучена.
ЛАД написав:Простите, такой ссылки не имею. И искать не буду.
хотелось бы видеть более качественный подход с Вашей стороны. Аргументы услышал и со многими согласен. О том, что школа учит думать слышу впервые. Это сильно устаревшая точка зрения, из эпохи когда хвалили вождей. И нет у школы таких инструментов.
Умение думать - формализированная процедура со своими закономерностями. Тут бы пригодились развивающие игры, викторины наподобие "что,где, когда", задания на смекалку, на умение работать в команде, договариваться, искать компромиссы. Добиваться своего не нарушая чужих границ. "Выкручиваться" из неудобных ситуаций. Обосновывать мотивы своих поступков. Примерно то, что входит в необходимый минимум "умения думать" школьника.
Учитель должен успеть изложить предмет, получить обратную связь и оценить 20+ учащихся. Ни о каких викторинах и заданиях на смекалку речь не идёт. В школе идет обмен знаний на отметки. И выходят из школы ученики с разной степени интеллектуальной подготовки, что доказывает то, что и так известно, школа думать не учит.
В какой графе стоит оценка за умение думать? Учитель точно компетентен в вопросах закономерностей возрастного когнитивного развития, чтобы эту оценку ставить?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 04 лис, 2023 01:05, всього редагувалось 9 разів.
ЛАД написав:Но человек приводит цитату либо для подтверждения своей точки зрения, либо, в случае сомнений, чтобы обсудить вопрос. Есть ещё вариант - просто вызвать спор. Что в данном случае?
в данном случае цитата была для расширения тематики ветки. Про Японию здесь мало пишут и вообще страна как по мне малоизучена. Хотелось бы услышать мнения про Японскую систему образования в целом. "чтобы обсудить вопрос" подходит. "просто вызвать спор", а спор не есть обсуждение вопроса?
Ща деник придет всем расскажет, что Японии кирдык, потому что производство автомобилей на ископаемом топливе фсЁ. И у него там сестра внучатого племянника, да и сам он в русско-японскую воевал при Порт-Артуре.