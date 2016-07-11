Стан освіти в Україні і не тільки

Додано: Суб 04 лис, 2023 00:13

vitaliiangel написав: antey1969 написав: забить максимальный болт везде, где только можно забить максимальный болт везде, где только можно чей автопром лучший в Европе? Сомневаюсь, что этого можно было достигнуть, "забив болт". ЛАД написав: Ещё меньше вдохновляет. Ещё меньше вдохновляет. форум - обмен мнениями. Я не продвигаю мнение Владимира Круковера, просто привёл его в форме цитаты. В качестве критики хотелось бы от Вас не просто сомнение в его правоте, а ссылку на авторов, утверждающих что в Японии "забивания гвоздей" в школах нет. Я же потрудился дал Вам цитату и источник. Того же жду и от Вас. чей автопром лучший в Европе? Сомневаюсь, что этого можно было достигнуть, "забив болт".форум - обмен мнениями. Я не продвигаю мнение Владимира Круковера, просто привёл его в форме цитаты. В качестве критики хотелось бы от Вас не просто сомнение в его правоте, а ссылку на авторов, утверждающих что в Японии "забивания гвоздей" в школах нет. Я же потрудился дал Вам цитату и источник. Того же жду и от Вас.

Простите, такой ссылки не имею. И искать не буду.Более того, могу даже допустить, что такие школы есть.Вот только очень сильно сомневаюсь, что такая "система обучения" способна вырастить толковых инженеров или учёных, из которых "фирмы (и даже правительство) черпают свою будущую инженерную элиту".Насчёт административной спорить не буду, возможно для этих хорошо вызубрить на память все инструкции и строго следовать им - достоинство. Хотя тоже сомневаюсь.Человека надо научить, а не зубрить.Инженер/учёный должен создавать новое, а человек, привыкший зубрить, вряд ли будет на это способен.Да и администратор. Что он будет делать, если ситуация хоть немного отклонится от стандартной?После такого обучения единственное достоинство человека будет хорошо развитая/тренированная память. И всё. Но это хорошо/достаточно только для исполнителя, причём, только на работе, где необходимо и достаточно строго следовать инструкциям. По-моему, таких работ немного (если вообще есть).P.s. Форум - обмен мнениями. Но человек приводит цитату либо для подтверждения своей точки зрения, либо, в случае сомнений, чтобы обсудить вопрос. Есть ещё вариант - просто вызвать спор.Что в данном случае?Похоже, третье. Т.к. я своё мнение высказал сразу. И из него видно, что я спорил не с фактом существования такой "системы обучения", а с её полезностью.