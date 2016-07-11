Стан освіти в Україні і не тільки

Додано: Нед 05 лис, 2023 22:28

rjkz написав: Я когда готовился к поступлению, решал задачи в журнале "Техника молодежи", не скажу что они были простые, явно не школьный курс.

Но на вступительных экзаменах были еще сложнее.

Я когда готовился к поступлению, решал задачи в журнале "Техника молодежи", не скажу что они были простые, явно не школьный курс.

профессиональные секреты.

И он интересен в контексте обсуждаемого выше образования.Раскрою некоторую тайну.В каждом деле - будь то "поварское дело", или дело пилота летательного аппарата, или дело приема в студенты - есть своиЧасть из них я знаю. Там просто был набор также "профессиональных секретов".1. Все материалы для вступительных экзаменов ранее подбирали специально создаваемые "Предметные комиссии", которые получали данные о "конкурсной ситуации" - то есть количестве абитуриентов на ту или иную специальность.Если конкурсная ситуация "никакая", а план приема нужно же было выполнять, то подбирались из базы данных самые легкие наборы примеров по математике и физике, а также самые легкие для написания диктанты/сочинения.Так же действовали при формирования тестовых заданий для поступления на платную форму обучения и отдельно - для иностранцев - буквально "Сколько будет 2х2?" - причем ответ типа "7-8, где то так..." - принимался, ибо это реальная валюта для университета.Обратно: если конкурсная ситуация "сложная" - то из базы данных подбирались самые сложные для решения примеры.2. Например, в каждом билете по математике пример номер 10 (если в билете их 10) являлся "регулировочным".Как правило, это пример, который реально мог решить доктор физматнаук - редко к.ф-м.н. - и не меньше. Или например, к.ф.-м.н мог решить, но долго и мучительно, то есть "нерациональный метод решения",Это не значит, что за 9 решенных примеров не ставили высшую отметку - просто решение именно этого примера давало повод приемной комисси присмотреться к абитуриенту поподробнее или... ну там секреты далее, их разглашать не буду...Высокое мастерство председателя предметной комиссии по математике/физике также заключалось в том, что "регулировочный" пример/задача выглядел всегда так, как будто бы он из обычной школьной Программы и нет никакого нарушения/перегибов.Даже на Апелляции председатель предметной комиссии мог легко это доказать абитуриенту, который оспаривал "низкую оценку".Так что Ваши данные о том, как Вы решали примеры на вступительных экзаменах говорят о том, что Вы лично поступали на ту специальность, по которой именно в том году был высокий конкурс и надо было резко и решительно "понижать градус".