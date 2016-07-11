Стан освіти в Україні і не тільки

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ЛАД написав:Вы написали - оценки и вызов родителей. Не помогает, ничего не сделаешь, выйдет неуч. Не уверен, что в этом случае и нейропсихолог поможет.
нейропсихолог нужен всё же, если подозрения на органические нарушения, то есть "медицина" в вашем понимании. В моем понимании, между медициной и нейробиологией достаточно большое пространство: "уже не здоровье, но еще не болезнь".
По "немедицинским" случаям, если детский психолог не в состоянии преодолеть неуспеваемость он профнепригоден. Точка. Это как лор врач, который не может вылечить насморк.
Поверьте, есть сотни методик выявить её причины, а значит подобрать инструмент. У школьного учителя есть 2 инструмента отметка и звонок родителям. Оба одинаково неэффективны, в литературе есть тысячи примеров, когда наказанием добивали последнюю мотивацию учиться. На моей памяти этот факт никто не оспаривал. Но педагоги продолжают душить неуспевающих низкими баллами, "знаем что нельзя, но делаем".
Учитель который не может преодолеть неуспеваемость, зарплату получать тоже не должен. Значит ему не хватает компетентности, знаний или опыта. Но школьная система считает иначе и вся вина за неуспеваемость возлагается на ребенка. Наказать учителя за неуспеваемость практически невозможно.
Вот вам немедицинский пример, когда школа и учителя бессильны. Механизм работает до 1й поломки. Что делать дальше (внутри системы) никто не знает. А если быть до конца честным, и знать не хочет. Нет человека - нет проблемы.
ЛАД написав:Что Вы так беспокоитесь об отморозках?
нормотипичный ребенок себе дорогу прорубит, ему не нужны педагоги и психологи. Хочется чтобы "отморозков" не было, как класса. Чтобы каждый ребенок нашёл своё место в обществе и был принят им. А школа наоборот хочет от всех проблемных детей избавиться. Это порочная система, которая показывает дурной пример, разбивает людей на 1й и 2й сорт.
Насчет неучей, на которых стоит забить и туда им и дорога. Я писал про своих детей. У младшего не шла учебы по приезду, даже говорили что его оставят на второй год. Малой упирался, всеми правдами и неправдами пытался не идти в школу и старался делать все, чтобы опоздать. Нам уже давали предупреждения, что мы можем стать объектом внимания социальных служб. Терпение жены и впоследствии добавился тьюторинг. И вот, на прошлой неделе "родительское собрание", оно проходит онлайн или по телефону с родителями каждого ребенка отдельно. Мой входит в тройку лучших учеников класса. Старший в элементари скул жутко комплексовал, хотя и хорошо учился (несмотря на то, что перепрыгнул через класс ввиду более раннего возраста начала учебы нежели в Украине). Претензии учителей - все хорошо, но не активный на уроках. Пощел в частную школу, классная, кастати, была афроамериканкой, и раскрепостился, стал активно отвечать на уроках, учителя дифирамбы пели. Но афроамериканка ушла в декрет и потом уволилась, пришла другая, которая детей прессует, и это тут-же отразилось на учебе. Родители даже скооперировались и пощли жаловаться принципалу (директору).
rjkz написав:Для меня вообще была загадка, вот я закончил школу. Точные предметы на отлично. Призовые места в олимпиадах. С трудом, но решал задачи, которые сложнее школьной программы, пошел на курсы подготовки к поступлению при том самом вузе, в который поступаю. Прихожу на вступительный экзамен и....еле набираю минимально проходные баллы.
при таком качественном образовании мы должны жить как в Германии. В чём подвох?
1.Я школу заканчивал еще при ссср, и поступал еще при нем. 2. По инерции вуз дал мне тот уровень образования, который еще котировался. 3. после этого уровень упал очень сильно, один из моих однокурсников остался преподавать на моем факультете. Так сказать, инсайд. 4. То, что преподают в вузе не имеет в своей цели дать знания, которые будут востребованы рынком по окончании. То, что студент выучит за 5 лет зачастую устареет (если уже не было устаревшим) к моменту окончания вуза.
rjkz написав:Я когда готовился к поступлению, решал задачи в журнале "Техника молодежи", не скажу что они были простые, явно не школьный курс. Но на вступительных экзаменах были еще сложнее.
Очень хорош - как всегда - ваш текст. И он интересен в контексте обсуждаемого выше образования. Раскрою некоторую тайну. В каждом деле - будь то "поварское дело", или дело пилота летательного аппарата, или дело приема в студенты - есть свои профессиональные секреты.
Часть из них я знаю. Там просто был набор также "профессиональных секретов".
1. Все материалы для вступительных экзаменов ранее подбирали специально создаваемые "Предметные комиссии", которые получали данные о "конкурсной ситуации" - то есть количестве абитуриентов на ту или иную специальность. Если конкурсная ситуация "никакая", а план приема нужно же было выполнять, то подбирались из базы данных самые легкие наборы примеров по математике и физике, а также самые легкие для написания диктанты/сочинения. Так же действовали при формирования тестовых заданий для поступления на платную форму обучения и отдельно - для иностранцев - буквально "Сколько будет 2х2?" - причем ответ типа "7-8, где то так..." - принимался, ибо это реальная валюта для университета.
Обратно: если конкурсная ситуация "сложная" - то из базы данных подбирались самые сложные для решения примеры.
2. Например, в каждом билете по математике пример номер 10 (если в билете их 10) являлся "регулировочным". Как правило, это пример, который реально мог решить доктор физматнаук - редко к.ф-м.н. - и не меньше. Или например, к.ф.-м.н мог решить, но долго и мучительно, то есть "нерациональный метод решения", Это не значит, что за 9 решенных примеров не ставили высшую отметку - просто решение именно этого примера давало повод приемной комисси присмотреться к абитуриенту поподробнее или... ну там секреты далее, их разглашать не буду... Высокое мастерство председателя предметной комиссии по математике/физике также заключалось в том, что "регулировочный" пример/задача выглядел всегда так, как будто бы он из обычной школьной Программы и нет никакого нарушения/перегибов. Даже на Апелляции председатель предметной комиссии мог легко это доказать абитуриенту, который оспаривал "низкую оценку".
Так что Ваши данные о том, как Вы решали примеры на вступительных экзаменах говорят о том, что Вы лично поступали на ту специальность, по которой именно в том году был высокий конкурс и надо было резко и решительно "понижать градус".
Востаннє редагувалось akurt в Нед 05 лис, 2023 22:34, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:То, что студент выучит за 5 лет зачастую устареет (если уже не было устаревшим) к моменту окончания вуза.
знания по строительству не должны устареть?
rjkz написав:По инерции вуз дал мне тот уровень образования, который еще котировался.
у нас в вузе (платный факультет) кто хотел учился, кто не хотел забивал. Отчисляли только неплательщиков (с правом восстановления хоть на 5м курсе). Не знаю хорошо это или плохо. Зато всё было на своих местах. На экзаменах не валили. Многие с 3го курса работали, середина 90х жизнь была тяжелая, за учёбу надо было платить. К тому времени мои поездки в Польшу закончились. Я тоже подрабатывал какие-то мизерные суммы. Друзья на кладбище могилы копали (за деньги конечно).
rjkz написав:Я когда готовился к поступлению, решал задачи в журнале "Техника молодежи", не скажу что они были простые, явно не школьный курс. Но на вступительных экзаменах были еще сложнее.
Очень хорош - как всегда - ваш текст. И он интересен в контексте обсуждаемого выше образования. Раскрою некоторую тайну. В каждом деле - будь то "поварское дело", или дело пилота летательного аппарата, или дело приема в студенты - есть свои профессиональные секреты.
Часть из них я знаю. Там просто был набор также "профессиональных секретов".
1. Все материалы для вступительных экзаменов ранее подбирали специально создаваемые "Предметные комиссии", которые получали данные о "конкурсной ситуации" - то есть количестве абитуриентов на ту или иную специальность. Если конкурсная ситуация "никакая", а план приема нужно же было выполнять, то подбирались из базы данных самые легкие наборы примеров по математике и физике, а также самые легкие для написания диктанты/сочинения. Так же действовали при формирования тестовых заданий для поступления на платную форму обучения и отдельно - для иностранцев - буквально "Сколько будет 2х2?" - причем ответ типа "7-8, где то так..." - принимался, ибо это реальная валюта для университета.
Обратно: если конкурсная ситуация "сложная" - то из базы данных подбирались самые сложные для решения примеры.
2. Например, в каждом билете по математике пример номер 10 (если в билете их 10) являлся "регулировочным". Как правило, это пример, который реально мог решить доктор физматнаук - редко к.ф-м.н. - и не меньше. Или например, к.ф.-м.н мог решить, но долго и мучительно, то есть "нерациональный метод решения", Это не значит, что за 9 решенных примеров не ставили высшую отметку - просто решение именно этого примера давало повод приемной комисси присмотреться к абитуриенту поподробнее или... ну там секреты далее, их разглашать не буду... Высокое мастерство председателя предметной комиссии по математике/физике также заключалось в том, что "регулировочный" пример/задача выглядел всегда так, как будто бы он из обычной школьной Программы и нет никакого нарушения/перегибов. Даже на Апелляции председатель предметной комиссии мог легко это доказать абитуриенту, который оспаривал "низкую оценку".
Так что Ваши данные о том, как Вы решали примеры на вступительных экзаменах говорят о том, что Вы лично поступали на ту специальность, по которой именно в том году был высокий конкурс и надо было резко и решительно "понижать градус".
Спасибо, конечно, за такие подробности,но не думаю, что в 1991 году были такие хитросплетения, да и Вы врядли настолько старше меня , чтобы в то время уже быть в курсе таких подробностей. В противном случае, Вы-бы не по горнолыжным курортам сейчас ездили, а по домам престарелых. В КИСИ никогда в то время не было недостатка в абитуриентах, может сейчас ситуация изменилась.
rjkz написав:То, что студент выучит за 5 лет зачастую устареет (если уже не было устаревшим) к моменту окончания вуза.
знания по строительству не должны устареть?
rjkz написав:По инерции вуз дал мне тот уровень образования, который еще котировался.
у нас в вузе (платный факультет) кто хотел учился, кто не хотел забивал. Отчисляли только неплательщиков (с правом восстановления хоть на 5м курсе). Не знаю хорошо это или плохо. Зато всё было на своих местах. На экзаменах не валили. Многие с 3го курса работали, середина 90х жизнь была тяжелая, за учёбу надо было платить. К тому времени мои поездки в Польшу закончились. Я тоже подрабатывал какие-то мизерные суммы. Друзья на кладбище могилы копали (за деньги конечно).
Строительные технологии всегда развивались. Не всегда в лучшую сторону, правда. Я учился во времена, когда еше не было контрактной формы. На первом курсе отчислено было более 30%, на втором %% 20, на третьем тоже были вылеты, но единичные. Я был под угрозой отчисления, но удалось все сдать. За неделю до сессии спал в общей сложности 9 часов. Эпюры во сне снились. Засыпал и реально спал стоя в троллейбусе, пассажиры ржали с моего храпа. Работать времени не было совершенно. Лысеть начал уже в институте. Когда показывал свои права с фоткой до института - никто не верил, что это я.
При моем поступлении баллы по каждому вступительному экзамену суммировались и это давало "проходной балл", который высчитывался на основании мест. То есть, например, условно, 70 мест на специальность, из тех у кого самые высокие баллы отсчитали в порядке убывания 70 человек и готово. У кого был граничный бал - мог пройти или не пройти. Проходили собеседования, если не проходили. Медалистам отдавалось предпочтение (единственный случай, когда медаль школы могда иметь значение).. Но если кто-то "прошел" сразу в несколько вузов и потом выбрал другой, то на его место брали полупроходного.
rjkz написав:То, что студент выучит за 5 лет зачастую устареет (если уже не было устаревшим) к моменту окончания вуза.
знания по строительству не должны устареть?
rjkz написав:По инерции вуз дал мне тот уровень образования, который еще котировался.
у нас в вузе (платный факультет) кто хотел учился, кто не хотел забивал. Отчисляли только неплательщиков (с правом восстановления хоть на 5м курсе). Не знаю хорошо это или плохо. Зато всё было на своих местах. На экзаменах не валили. Многие с 3го курса работали, середина 90х жизнь была тяжелая, за учёбу надо было платить. К тому времени мои поездки в Польшу закончились. Я тоже подрабатывал какие-то мизерные суммы. Друзья на кладбище могилы копали (за деньги конечно).
Строительные технологии всегда развивались. Не всегда в лучшую сторону, правда. Я учился во времена, когда еше не было контрактной формы. На первом курсе отчислено было более 30%, на втором %% 20, на третьем тоже были вылеты, но единичные. Я был под угрозой отчисления, но удалось все сдать. За неделю до сессии спал в общей сложности 9 часов. Эпюры во сне снились. Засыпал и реально спал стоя в троллейбусе, пассажиры ржали с моего храпа. Работать времени не было совершенно. Лысеть начал уже в институте. Когда показывал свои права с фоткой до института - никто не верил, что это я.
Надо было ездить не в троллейбусе, а в 525м бумере или 230м «кабанчике»(как у Челищева в «Бандитском Ленинграде»), и сон бы нормализовался(был бы с сиськами и без эпюров) А на Чирке-кирпиче или 130м Раннере ещё б и материализовался в дам в кожаных шортах и с пятым размером. ЕслиЧЁ - у меня проходной балл в мою группу МА был 4.85 - поступил как и 13 моих одноклассников с лицея( экономфак выбрала половина) И мой одноклассник Йосик Гороховского(Моно) на турнирах в пулю в переходе с буфета/раздевалки на кафедру физики раздевал и разбувал Штанга ему не мешала получить золотую медаль в школе и по жизни