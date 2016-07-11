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Стан освіти в Україні і не тільки
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Пон 06 лис, 2023 01:28
rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz написав:
То, что студент выучит за 5 лет зачастую устареет (если уже не было устаревшим) к моменту окончания вуза.
знания по строительству не должны устареть?
rjkz написав:
По инерции вуз дал мне тот уровень образования, который еще котировался.
у нас в вузе (платный факультет) кто хотел учился, кто не хотел забивал. Отчисляли только неплательщиков (с правом восстановления хоть на 5м курсе). Не знаю хорошо это или плохо. Зато всё было на своих местах. На экзаменах не валили. Многие с 3го курса работали, середина 90х жизнь была тяжелая, за учёбу надо было платить. К тому времени мои поездки в Польшу закончились. Я тоже подрабатывал какие-то мизерные суммы. Друзья на кладбище могилы копали (за деньги конечно).
Строительные технологии всегда развивались.
Не всегда в лучшую сторону, правда.
Я учился во времена, когда еше не было контрактной формы.
На первом курсе отчислено было более 30%, на втором %% 20, на третьем тоже были вылеты, но единичные. Я был под угрозой отчисления, но удалось все сдать.
За неделю до сессии спал в общей сложности 9 часов.
Эпюры во сне снились. Засыпал и реально спал стоя в троллейбусе, пассажиры ржали с моего храпа.
Работать времени не было совершенно.
Лысеть начал уже в институте. Когда показывал свои права с фоткой до института - никто не верил, что это я.
Надо было ездить не в троллейбусе, а в 525м бумере или 230м «кабанчике»(как у Челищева в «Бандитском Ленинграде»), и сон бы нормализовался(был бы с сиськами и без эпюров)
А на Чирке-кирпиче или 130м Раннере ещё б и материализовался в дам в кожаных шортах и с пятым размером.
ЕслиЧЁ - у меня проходной балл в мою группу МА был 4.85 - поступил как и 13 моих одноклассников с лицея( экономфак выбрала половина)
И мой одноклассник Йосик Гороховского(Моно) на турнирах в пулю в переходе с буфета/раздевалки на кафедру физики раздевал и разбувал
Штанга ему не мешала получить золотую медаль в школе и по жизни
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Додано: Пон 06 лис, 2023 02:10
vitaliiangel написав:rjkz
ваша учёба была тяжелее моей.
На то время КИСИ считался самый тяжелый вуз для учебы.
И самый тяжелый факультет - ПГС. Вот на нем я учился.
Думаю, это определялось личностью декана факультета.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 02:29
rjkz написав: ЛАД написав: Bolt написав:
.......
Как-то читал, про это. Тогда даже появился термин, вступательная математика"-задачи повышенной сложности, для поступления на престижные специальности.
Термин не слышал, но помню впечатления от задач на письменной математике на мехмате и физфаке харьковского универа. Жуть. Думаю, сегодня такой экзамен сдали бы единицы.
Я когда готовился к поступлению, решал задачи в журнале "Техника молодежи", не скажу что они были простые, явно не школьный курс.
Но на вступительных экзаменах были еще сложнее.
Можно сказать, еле протиснулся.
Для меня вообще была загадка, вот я закончил школу. Точные предметы на отлично.
Призовые места в олимпиадах.
С трудом, но решал задачи, которые сложнее школьной программы, пошел на курсы подготовки к поступлению при том самом вузе, в который поступаю. Прихожу на вступительный экзамен и....еле набираю минимально проходные баллы.
И это еще при ссср.
Насколько понимаю, это было уже в конце 80-х. В то время вступительными экзаменами не интересовался. Неужели тогда ещё были такие тяжёлые вступительные экзамены?
Если не секрет, в каком городе Вы заканчивали школу?
P.s. Уже прочитал, что это было в 91.
Но система подбора задач для вступительных экзаменов, описанная akurt
"ом существовала всегда.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 06 лис, 2023 03:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 02:37
rjkz написав:
.............
Насчет неучей, на которых стоит забить и туда им и дорога.
Я писал про своих детей.
У младшего не шла учебы по приезду, даже говорили что его оставят на второй год.
Малой упирался, всеми правдами и неправдами пытался не идти в школу и старался делать все, чтобы опоздать.
Нам уже давали предупреждения, что мы можем стать объектом внимания социальных служб.
Терпение жены и впоследствии добавился тьюторинг.
И вот, на прошлой неделе "родительское собрание", оно проходит онлайн или по телефону с родителями каждого ребенка отдельно. Мой входит в тройку лучших учеников класса.
Старший в элементари скул жутко комплексовал, хотя и хорошо учился (несмотря на то, что перепрыгнул через класс ввиду более раннего возраста начала учебы нежели в Украине). Претензии учителей - все хорошо, но не активный на уроках.
Пощел в частную школу, классная, кастати, была афроамериканкой, и раскрепостился, стал активно отвечать на уроках, учителя дифирамбы пели.
Но афроамериканка ушла в декрет и потом уволилась, пришла другая, которая детей прессует, и это тут-же отразилось на учебе. Родители даже скооперировались и пощли жаловаться принципалу (директору).
Всё верно, от учителя очень многое зависит.
Но всё это происходило в одной и той же системе образования и без нейро- или просто психологов.
Проблема в том, где взять столько хороших учителей.
Тем более, столько нейропсихологов, сколько нужно по vitaliiangel
. Хотя вполне согласен, что во многих случаях они могут помочь.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 04:50
ЛАД написав: rjkz написав:
.............
Насчет неучей, на которых стоит забить и туда им и дорога.
Я писал про своих детей.
У младшего не шла учебы по приезду, даже говорили что его оставят на второй год.
Малой упирался, всеми правдами и неправдами пытался не идти в школу и старался делать все, чтобы опоздать.
Нам уже давали предупреждения, что мы можем стать объектом внимания социальных служб.
Терпение жены и впоследствии добавился тьюторинг.
И вот, на прошлой неделе "родительское собрание", оно проходит онлайн или по телефону с родителями каждого ребенка отдельно. Мой входит в тройку лучших учеников класса.
Старший в элементари скул жутко комплексовал, хотя и хорошо учился (несмотря на то, что перепрыгнул через класс ввиду более раннего возраста начала учебы нежели в Украине). Претензии учителей - все хорошо, но не активный на уроках.
Пощел в частную школу, классная, кастати, была афроамериканкой, и раскрепостился, стал активно отвечать на уроках, учителя дифирамбы пели.
Но афроамериканка ушла в декрет и потом уволилась, пришла другая, которая детей прессует, и это тут-же отразилось на учебе. Родители даже скооперировались и пощли жаловаться принципалу (директору).
Всё верно, от учителя очень многое зависит.
Но всё это происходило в одной и той же системе образования и без нейро- или просто психологов.
Проблема в том, где взять столько хороших учителей.
Тем более, столько нейропсихологов, сколько нужно по vitaliiangel
. Хотя вполне согласен, что во многих случаях они могут помочь.
ВИталиан очень залез глубоко в профессиональные дебри.
Не думаю, что настолько высокие навыки нужны учителям, но то, что учитель должен быть и психологом - факт.
Со взрослыми студентами можно по простому, ты хочешь получить образование? Я тебе дал материал. Хочешь - воспринимай, хочешь - нет. Хочешь - ходи на пары, хочешь пей пиво.
С детьми так нельзя - они еще не осознают важности учебного процесса и многих других вещей в жизни.
Оптимально, это когда идут учиться осознанно в зрелом возрасте, но в детстве об этом не может быть и речи о какой-то осознанности и мотивации.
Ну и зрелость психики наступает у детей, бывает, в разном возрасте.
В некоторых вопросах мой младший более зрел, чем старший. Дети разные бывают.
И все это "вариант нормы" (с).
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Додано: Пон 06 лис, 2023 06:21
барабашов написав:Starikan
А разве при Хрущёве была 11ти летка? Отец вроде 10 классов заканчивал(в 64м).
То, что я заканчивал 11 классов в 1965м - однозначно. Хрущева тогда уже не было, но всё нижеперечисленное - его задумка. Включая "трудовую практику" в старших классах раз в неделю плюс какое-то время после майских экзаменов.
Подробностей уже не помню, но в это время возникла какая-то круговерть с одновременным выпуском после 10 и 11 классов. Да еще тогда ввели правило, что медалисты сдают только один (!) профильный устный вступительный экзамен в вузы раньще всех остальных поступающих, и за 5 баллов зачисляли автоматом (если нет - сдавали на общих основаниях). В связи со всем этим на физфаке универа был конкурс 2.5 медалиста на место
(!).
В результате примерно четверть нашего курса - в основном медалисты сельских школ + льготники-служивые - после первого семестра вылетели с физфака из-за математики, которая действительно была тяжелой. На их место пришли "резервные", которые чуть недобрали баллов и были зачислены на вечернее (или на геофак - не помню).
Поэтому, кстати, многие знакомые одногодки (и на год старше) после 8 класса пошли работать и перешли в вечернюю школу, в которой сохранилась 10-летка и поступали в вузы в 63-64м без этого ажиотажа.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 07:05
rjkz написав:
4. То, что преподают в вузе не имеет в своей цели дать знания, которые будут востребованы рынком по окончании. То, что студент выучит за 5 лет зачастую устареет (если уже не было устаревшим) к моменту окончания вуза.
На первых двух-трех курсах дают базовые знания. Необходимые при любом рынке.
Теормех и матан никакой рынок не отменял.
И за 4-5 лет до окончания вуза неизвестно, какая (узкая) специальность будет востребована.
Далее уже дело студента - какую востребованную специализацию выбрать.
Что не так? Или вообще учиться 4-5 лет не надо? Дескать, всё равно выученное устареет?
К сожалению, сейчас много таких недоучек-конъюнктурщиков и в науке. Недавний бум с "комнатной сверхпроводимостью" - яркий пример.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 08:46
ЛАД написав:
Проблема в том, где взять столько хороших учителей.
наконец-то мы с вами в чём то сошлись. Я не знаю ответ на этот вопрос. Надо повышать требования, и кто им не соответствует пусть отправляется в другие отрасли. Для этого у учителя должна быть высокая зарплата. Одновременно надо менять требования к ученикам. Тех кто осваивает предмет ставить высокую оценку, кто не желает (или не может учиться как "топовые" ученики), ставить им + за посещение. Чтобы не душить их самооценку. Не создавать 1й и 2й сорт. Но даже это не снимает с учителя ответственность за мотивацию.
rjkz написав:
С детьми так нельзя - они еще не осознают важности учебного процесса и многих других вещей в жизни.
с детьми и проще и сложнее. Игрой или просто манерой общения их можно заинтересовать учить физику или химию. Сложнее, что в отличии от ВУЗа, их желания не совпадают с ожиданиями взрослых. Ребенок не хочет учиться, он хочет игр и общения, что давно доказано всеми мировыми светилами психологии. Конечно это не означает отменить школы и создать на их базе игровые клубы. Но школьная программа должна это учитывать. Ту же историю, географию или англ.язык можно подавать в игровой интерактивной форме. Это не алгебра где игры ни к чему, нужно сосредоточиться и включить мозги.
ЛАД написав:
Тем более, столько нейропсихологов, сколько нужно по vitaliiangel.
а сколько их нужно по моему? Я вроде цифру не озвучивал, потому что у меня нет статистики. Доступ к ним должен быть. Сколько их нужно я не знаю.
Я считаю, что тьюторов в младшей и средней школе должно быть больше (они вообще есть?). Некоторые дети требуют много внимания, учитель не может им это внимание дать. Элементарно что то недослышал или не так понял. Должен быть человек который тут же
подойдёт и поможет. Не после уроков или на доп.занятиях, а здесь и сейчас.
Таким образом распределяются зоны ответственности. Учитель объясняет материал и оценивает знания. Тьютор помогает материал освоить и мотивирует учеников. Психолог развивает личные качества, умение общаться, искать общий язык, избегать конфликтных ситуаций. Нейропсихолог включается когда умения учителей, тьюторов и психологов исчерпаны, а проблема осталась. И кстати, нейропсихология это ещё не медицина. Психиатрия уже медицина.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 09:01
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Проблема в том, где взять столько хороших учителей.
наконец-то мы с вами в чём то сошлись. Я не знаю ответ на этот вопрос. Надо повышать требования, и кто им не соответствует пусть отправляется в другие отрасли. Для этого у учителя должна быть высокая зарплата. Одновременно надо менять требования к ученикам. Тех кто осваивает предмет ставить высокую оценку, кто не желает (или не может учиться) как топовые ученики, ставить им + за посещение. Чтобы не душить их самооценку. Но даже это не снимает с учителя ответственность за мотивацию.
rjkz написав:
С детьми так нельзя - они еще не осознают важности учебного процесса и многих других вещей в жизни.
с детьми и проще и сложнее. Игрой или просто манерой общения их можно заинтересовать учить физику или химию. Сложнее, что их желания не совпадают с ожиданиями взрослых. Ребенок не хочет учиться, он хочет игр и общения. Это доказано всеми мировыми светилами психологии. Что конечно не означает отменить школы и создать на их базе игровые клубы. Но школьная программа должна это учитывать. Ту же географию или англ.язык можно подавать в игровой интерактивной форме. Это не алгебра где нужно сосредоточиться и включить мозги.
Когда я учился железной мотивацией учиться была возможность остаться на второй год. У нас кстати одного чудака в средних классах таки оставили. Попасть к малышне было позором. Ещё раньше, начиная с 4-го класса, начинались экзамены. 4-5 по одному, начиная с 6-го по 2, в девятом 4-ре. А сейчас, получаеться детишки на расслабоне аж до ЗНО/НМТ.
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Додано: Пон 06 лис, 2023 09:05
Bolt написав:
Когда я учился железной мотивацией учиться была возможность остаться на второй год
у нас на 2й год не было, зато были классы Г и Д (как их называли догадаться не трудно). Туда переводили всех проблемных. И там на них дружно забивали. Учителя в лицо нам угрожали переводом в Д класс за неуспеваемость. Те кто курил и прогуливал вообще сразу туда попадали.
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в Пон 06 лис, 2023 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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