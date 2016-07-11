Стан освіти в Україні і не тільки

Додано: Пон 06 лис, 2023 08:46

ЛАД написав: Проблема в том, где взять столько хороших учителей. Проблема в том, где взять столько хороших учителей.

rjkz написав: С детьми так нельзя - они еще не осознают важности учебного процесса и многих других вещей в жизни. С детьми так нельзя - они еще не осознают важности учебного процесса и многих других вещей в жизни.

ЛАД написав: Тем более, столько нейропсихологов, сколько нужно по vitaliiangel. Тем более, столько нейропсихологов, сколько нужно по vitaliiangel.

наконец-то мы с вами в чём то сошлись. Я не знаю ответ на этот вопрос. Надо повышать требования, и кто им не соответствует пусть отправляется в другие отрасли. Для этого у учителя должна быть высокая зарплата. Одновременно надо менять требования к ученикам. Тех кто осваивает предмет ставить высокую оценку, кто не желает (или не может учиться как "топовые" ученики), ставить им + за посещение. Чтобы не душить их самооценку. Не создавать 1й и 2й сорт. Но даже это не снимает с учителя ответственность за мотивацию.с детьми и проще и сложнее. Игрой или просто манерой общения их можно заинтересовать учить физику или химию. Сложнее, что в отличии от ВУЗа, их желания не совпадают с ожиданиями взрослых. Ребенок не хочет учиться, он хочет игр и общения, что давно доказано всеми мировыми светилами психологии. Конечно это не означает отменить школы и создать на их базе игровые клубы. Но школьная программа должна это учитывать. Ту же историю, географию или англ.язык можно подавать в игровой интерактивной форме. Это не алгебра где игры ни к чему, нужно сосредоточиться и включить мозги.а сколько их нужно по моему? Я вроде цифру не озвучивал, потому что у меня нет статистики. Доступ к ним должен быть. Сколько их нужно я не знаю.Я считаю, что тьюторов в младшей и средней школе должно быть больше (они вообще есть?). Некоторые дети требуют много внимания, учитель не может им это внимание дать. Элементарно что то недослышал или не так понял. Должен быть человек которыйподойдёт и поможет. Не после уроков или на доп.занятиях, а здесь и сейчас.Таким образом распределяются зоны ответственности. Учитель объясняет материал и оценивает знания. Тьютор помогает материал освоить и мотивирует учеников. Психолог развивает личные качества, умение общаться, искать общий язык, избегать конфликтных ситуаций. Нейропсихолог включается когда умения учителей, тьюторов и психологов исчерпаны, а проблема осталась. И кстати, нейропсихология это ещё не медицина. Психиатрия уже медицина.