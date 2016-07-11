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Стан освіти в
Україні і не тільки

Стан освіти в Україні і не тільки
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 17:42

  hume написав:
  Бетон написав:
  UA написав:/quote]
Вызывает сомнение,что жители жилого комплекса эконом класса будут платить по 300 тысяч грн в год за обучение.

Не будуть - в тетрісі приглядую садочок для малого - напівпустий - і це тетріс)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 17:48

  cherchiltank написав:Не будуть - в тетрісі приглядую садочок для малого - напівпустий - і це тетріс)

спасибо поржал :mrgreen:
пеши исчо
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 17:49

  Bolt написав:Якби ж то та успішність відповідала реальному рівню знань...
,, На тебе все, я себе ещё нарисую?! "©


ИМХО. Головна перевага нормальних приватних шкіл, не відбивати бажання вчитися, а розвивати його, та не сприймати вчителя як тюремного наглядача, тоді навіть при переході у звичайну, дитина яка звикла вчитися, при підтримці у адаптаційний період від батьків, та контролі за виконанням завдань (та успішності, у чому дуже допомагає застосунок школи), продовжує вчитися далі. :roll:

У цьому році, школи почали конкурувати за дітей, і це звичайні державні школи. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 17:58

  Прохожий написав:
  cherchiltank написав:Не будуть - в тетрісі приглядую садочок для малого - напівпустий - і це тетріс)

спасибо поржал :mrgreen:
пеши исчо

Може ржати далі
36 тисяч на місяць - з харчуванням, від мене їхати 10 хвилин, займає три поверхи, є гостьова парковка, поки там вештався так і не зустрів хто в тому тетрісі живе)
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cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 18:01

  _Mykola_ написав:
  Bolt написав:Якби ж то та успішність відповідала реальному рівню знань...
,, На тебе все, я себе ещё нарисую?! "©


ИМХО. Головна перевага нормальних приватних шкіл, не відбивати бажання вчитися, а розвивати його, та не сприймати вчителя як тюремного наглядача, тоді навіть при переході у звичайну, дитина яка звикла вчитися, при підтримці у адаптаційний період від батьків, та контролі за виконанням завдань (та успішності, у чому дуже допомагає застосунок школи), продовжує вчитися далі. :roll:

У цьому році, школи почали конкурувати за дітей, і це звичайні державні школи. :D

Приватні школи у нас вже як років 20 - але щось по молоді непомітно що туди хтось ходив)
Хоча як начальні 4 класи приватна краще, ну і для особливо розумних яким звичайна програма нецікава і легка
А так - більше залежить від дитини - бо гаяти 2 години часу на привоз забирання дітей - це мазохізм )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 18:04

  kingkongovets написав:це звичайно моя особиста думка, але батькам, які планують виховувати дітей в гетто типу Грейта та Варшавських я би рекомендував думати не про школи для своїх дітей, а одразу про рехаби

світовий досвід не надуриш

На Лесном в годы раннего застоя были рехабы?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:01

  Denik написав:Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...

Українська мрія...
«Одна з головних проблем у сфері дошкілля — це заробітна плата. Середня зарплата [вихователя] по країні — 7,9 тис. грн. Але ж це середня, буває й таке, що люди отримують по 3−3,2 тис. грн».

Так і бачу, як самотня вихователька у українському дітсадку обирає собі квартири, щоб змістилися вона і двоє її дітей.
Сумніваюся, що в "українській мрії" навіть на оренду вистачає.

Вихователі дошкільних закладів
Рівень освіти: Висококваліфікований
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Більшість Вихователі дошкільних закладів отримують заробітну плату від 2 843 ₴ до 5 093 ₴ на місяць у 2024.
Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Вихователі дошкільних закладів коливається від 2 843 ₴ до 4 432 ₴.
Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 218 ₴ і 5 116 ₴ на місяць.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:04

  Gastarbaiter написав:
  Denik написав:Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...

Українська мрія...
«Одна з головних проблем у сфері дошкілля — це заробітна плата. Середня зарплата [вихователя] по країні — 7,9 тис. грн. Але ж це середня, буває й таке, що люди отримують по 3−3,2 тис. грн».

Так і бачу, як самотня вихователька у українському дітсадку обирає собі квартири, щоб змістилися вона і двоє її дітей.
Сумніваюся, що в "українській мрії" навіть на оренду вистачає.

Вихователі дошкільних закладів
Рівень освіти: Висококваліфікований
ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ ЗАРПЛАТУ
Більшість Вихователі дошкільних закладів отримують заробітну плату від 2 843 ₴ до 5 093 ₴ на місяць у 2024.
Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Вихователі дошкільних закладів коливається від 2 843 ₴ до 4 432 ₴.
Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 218 ₴ і 5 116 ₴ на місяць.

Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:11

  Denik написав:Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.

Вона прям усім відзвітувала: звідки взяла гроші на відпуску? з ким поїхала?
Усі брешуть: статистика, заступниця міністра?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:32

  Denik написав:Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.

Неприємно про це казати, але це правда. Те що відбувається с державною освітою в нашій країні - це катастрофа. І що робити із цим, я, покищо, не знаю. Але ситуацію потрібно докорінно змінювати терміново. Бо це тупо закриває нам майбутнє.
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