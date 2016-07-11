|
|
|
Стан освіти в Україні і не тільки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Чет 14 бер, 2024 17:48
cherchiltank написав:
Не будуть - в тетрісі приглядую садочок для малого
- напівпустий - і це тетріс)
спасибо поржал
пеши исчо
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13503
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 911 раз.
- Подякували: 1439 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 14 бер, 2024 17:49
Bolt написав:
Якби ж то та успішність відповідала реальному рівню знань...
,, На тебе все, я себе ещё нарисую?! "©
ИМХО. Головна перевага нормальних приватних шкіл, не відбивати бажання вчитися, а розвивати його, та не сприймати вчителя як тюремного наглядача, тоді навіть при переході у звичайну, дитина яка звикла вчитися, при підтримці у адаптаційний період від батьків, та контролі за виконанням завдань (та успішності, у чому дуже допомагає застосунок школи), продовжує вчитися далі.
У цьому році, школи почали конкурувати за дітей, і це звичайні державні школи.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4743
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 бер, 2024 17:58
Прохожий написав: cherchiltank написав:
Не будуть - в тетрісі приглядую садочок для малого
- напівпустий - і це тетріс)
спасибо поржал
пеши исчо
Може ржати далі
36 тисяч на місяць - з харчуванням, від мене їхати 10 хвилин, займає три поверхи, є гостьова парковка, поки там вештався так і не зустрів хто в тому тетрісі живе)
Мені сподобалось
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1290
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 бер, 2024 18:01
_Mykola_ написав: Bolt написав:
Якби ж то та успішність відповідала реальному рівню знань...
,, На тебе все, я себе ещё нарисую?! "©
ИМХО. Головна перевага нормальних приватних шкіл, не відбивати бажання вчитися, а розвивати його, та не сприймати вчителя як тюремного наглядача, тоді навіть при переході у звичайну, дитина яка звикла вчитися, при підтримці у адаптаційний період від батьків, та контролі за виконанням завдань (та успішності, у чому дуже допомагає застосунок школи), продовжує вчитися далі.
У цьому році, школи почали конкурувати за дітей, і це звичайні державні школи.
Приватні школи у нас вже як років 20 - але щось по молоді непомітно що туди хтось ходив)
Хоча як начальні 4 класи приватна краще, ну і для особливо розумних яким звичайна програма нецікава і легка
А так - більше залежить від дитини - бо гаяти 2 години часу на привоз забирання дітей - це мазохізм )
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1290
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 бер, 2024 18:04
kingkongovets написав:
це звичайно моя особиста думка, але батькам, які планують виховувати дітей в гетто типу Грейта та Варшавських я би рекомендував думати не про школи для своїх дітей, а одразу про рехаби
світовий досвід не надуриш
На Лесном в годы раннего застоя были рехабы?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3995
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:01
Denik написав:
Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...
Українська мрія...
«Одна з головних проблем у сфері дошкілля — це заробітна плата. Середня зарплата [вихователя] по країні — 7,9 тис. грн. Але ж це середня, буває й таке, що люди отримують по 3−3,2 тис. грн».
Так і бачу, як самотня вихователька у українському дітсадку обирає собі квартири, щоб змістилися вона і двоє її дітей.
Сумніваюся, що в "українській мрії" навіть на оренду вистачає.
Вихователі дошкільних закладів
Рівень освіти: Висококваліфікований
ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ ЗАРПЛАТУ
Більшість Вихователі дошкільних закладів отримують заробітну плату від 2 843 ₴ до 5 093 ₴ на місяць у 2024.
Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Вихователі дошкільних закладів коливається від 2 843 ₴ до 4 432 ₴.
Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 218 ₴ і 5 116 ₴ на місяць.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3116
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 14:04
Gastarbaiter написав: Denik написав:
Європейська мрія... Зводити кінці з кінцями в зйомному житлі...
Українська мрія...
«Одна з головних проблем у сфері дошкілля — це заробітна плата. Середня зарплата [вихователя] по країні — 7,9 тис. грн. Але ж це середня, буває й таке, що люди отримують по 3−3,2 тис. грн».
Так і бачу, як самотня вихователька у українському дітсадку обирає собі квартири, щоб змістилися вона і двоє її дітей.
Сумніваюся, що в "українській мрії" навіть на оренду вистачає.
Вихователі дошкільних закладів
Рівень освіти: Висококваліфікований
ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ ЗАРПЛАТУ
Більшість Вихователі дошкільних закладів отримують заробітну плату від 2 843 ₴ до 5 093 ₴ на місяць у 2024.
Щомісячна заробітна плата для початкового рівня Вихователі дошкільних закладів коливається від 2 843 ₴ до 4 432 ₴.
Після отримання 5-річного досвіду роботи, їх дохід буде між 3 218 ₴ і 5 116 ₴ на місяць.
Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2998
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 1095 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 18 бер, 2024 14:11
Denik написав:
Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.
Вона прям усім відзвітувала: звідки взяла гроші на відпуску? з ким поїхала?
Усі брешуть: статистика, заступниця міністра?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 3116
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 14:32
Denik написав:
Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.
Неприємно про це казати, але це правда. Те що відбувається с державною освітою в нашій країні - це катастрофа. І що робити із цим, я, покищо, не знаю. Але ситуацію потрібно докорінно змінювати терміново. Бо це тупо закриває нам майбутнє.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42808
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5279 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|