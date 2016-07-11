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Стан освіти в
Україні і не тільки

Стан освіти в Україні і не тільки
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:10

Re: Еміграція, заробітчанство

нормальное образование, задорное и патриотичное
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nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:48

  nekefer написав:нормальное образование, задорное и патриотичное
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Думаю имелась в виду щавелевая кислота. Но корреспондент проходил химию уже в современной школе и разницы не уловил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:49

  airmax78 написав:
  nekefer написав:нормальное образование, задорное и патриотичное
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Думаю имелась в виду щавелевая кислота. Но корреспондент проходил химию уже в современной школе и разницы не уловил.

там какая-то тетя в каментах написала что такое вещество применяется в косметологии, я погуглил, и вот
https://eva.ua/pr338511/
с точки зрения маркетологов в одном флаконе вмещаются "высокие концентрации кислоты" и "щелочная вода в гранулах", а еще продукт является веганским :lol:
хз как дальше с этим жить
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nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:50

Re: Стан освіти в Україні і не тільки

  Denik написав:Ви про якусь не ту Україну. Коли мій син вчився у дитячому садочку (звичайному державному) - виховательці вистачало грошей на відпустку в Єгипті.

В садочках зарплати ще менші, але і в учителів нижчі, ніж в касирів... От моя мама з 45 р. стажу, надбавками методиста, старшими вчителями, преміями за престиж і прочу лабуду має 14k в місяць, а початківець - вдвічі менше... Вчитель може більш-менш жити тільки якщо набере 100500 дітей для репетиторства, або має іншу оплачувану роботу (мама раніше торгувала автотоварами).
Тільки от постійні реформи спрямовані на те, щоб вчитель все більше і більше працював і в нього не залишалось часу на заробляння грошей...

Я розумію, що в нас нема грошей як в Китаю, щоб заливати освіту і науку фінансуванням, але хоча б на рівень Казахстану треба виходити і виконувати таки прийняті постанови, зокрема № 822 ...
Дюрі-бачі
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