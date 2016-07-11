|
|
|
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:10
Re: Еміграція, заробітчанство
нормальное образование, задорное и патриотичное
Додано: Пон 18 бер, 2024 15:48
Думаю имелась в виду щавелевая кислота. Но корреспондент проходил химию уже в современной школе и разницы не уловил.
Додано: Пон 18 бер, 2024 16:49
там какая-то тетя в каментах написала что такое вещество применяется в косметологии, я погуглил, и вот
с точки зрения маркетологов в одном флаконе вмещаются "высокие концентрации кислоты" и "щелочная вода в гранулах", а еще продукт является веганским
хз как дальше с этим жить
Додано: Пон 18 бер, 2024 17:50
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
В садочках зарплати ще менші, але і в учителів нижчі, ніж в касирів... От моя мама з 45 р. стажу, надбавками методиста, старшими вчителями, преміями за престиж і прочу лабуду має 14k в місяць, а початківець - вдвічі менше... Вчитель може більш-менш жити тільки якщо набере 100500 дітей для репетиторства, або має іншу оплачувану роботу (мама раніше торгувала автотоварами).
Тільки от постійні реформи спрямовані на те, щоб вчитель все більше і більше працював і в нього не залишалось часу на заробляння грошей...
Я розумію, що в нас нема грошей як в Китаю, щоб заливати освіту і науку фінансуванням, але хоча б на рівень Казахстану треба виходити і виконувати таки прийняті постанови, зокрема № 822 ...
Додано: Пон 18 бер, 2024 20:26
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
Додано: Пон 18 бер, 2024 21:11
Re: Стан освіти в Україні і не тільки
В моєї мами запитав з/п - трохи більше 20 тис. бо більше ставки, Пенсія 7+, судиться за 11 бо виходила в 50 років на дольову на 1 місяць не зрозуміло навіщо. Є приватні уроки. Тобто вчителі зі стажем років 20 - то є середній клас по факту.
|