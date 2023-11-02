Сполучені Штати надали Україні новий пакет допомоги на загальну суму 425 мільйонів доларів.
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США надали пакет військової допомоги Україні на $425 млн
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Додано: Сер 08 лис, 2023 15:49
США надали пакет військової допомоги Україні на $425 млн
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Дивися повний текст
США надали пакет військової допомоги Україні на $425 млн
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