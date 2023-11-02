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США надали пакет військової
допомоги Україні на $425 млн

США надали пакет військової допомоги Україні на $425 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 15:49

США надали пакет військової допомоги Україні на $425 млн

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати надали Україні новий пакет допомоги на загальну суму 425 мільйонів доларів.

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США надали пакет військової допомоги Україні на $425 млн
R2
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