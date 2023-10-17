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Рада підтримала продовження
воєнного стану та мобілізації

Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 22:38

Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

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Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації
R2
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