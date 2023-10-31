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Кулеба пояснив, чим
приваблива Україна у складі ЄС

Кулеба пояснив, чим приваблива Україна у складі ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 16:07

Кулеба пояснив, чим приваблива Україна у складі ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чим приваблива Україна в складі ЄС на тлі рекомендації Єврокомісії почати процес переговорів про членство держави.

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Кулеба пояснив, чим приваблива Україна у складі ЄС
R2
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