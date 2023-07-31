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Що означає для країни рекордний
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Що означає для країни рекордний фінансовий результат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лис, 2023 17:59

Що означає для країни рекордний фінансовий результат...

Пропонуємо до обговорення:
Банківський сектор за 9 місяців 2023 року отримав 110 млрд грн прибутку. Є щонайменше п’ять аргументів, які доводять, що висока прибутковість банків корисна для країни в умовах війни.

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Що означає для країни рекордний фінансовий результат банківського сектору — пояснення НБУ
R2
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