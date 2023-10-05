|
|
Перший місяць гнучкості курсу «коштував» бюджету понад...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 лис, 2023 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Гривневі надходження від продажу іноземної валюти з рахунків Державного казначейства після скасування режиму фіксованого курсу долара були на 45,18 млн грн меншими, аніж могли бути у разі, якби курс залишався фіксованим на рівні 36,5686 грн за долар.
Дивися повний текст Перший місяць гнучкості курсу «коштував» бюджету понад 45 мільйонів — ЗМІ
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99501
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор