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Перший місяць гнучкості курсу
«коштував» бюджету понад...

Перший місяць гнучкості курсу «коштував» бюджету понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2023 14:22

Перший місяць гнучкості курсу «коштував» бюджету понад...

Пропонуємо до обговорення:
Гривневі надходження від продажу іноземної валюти з рахунків Державного казначейства після скасування режиму фіксованого курсу долара були на 45,18 млн грн меншими, аніж могли бути у разі, якби курс залишався фіксованим на рівні 36,5686 грн за долар.

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Перший місяць гнучкості курсу «коштував» бюджету понад 45 мільйонів — ЗМІ
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