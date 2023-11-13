Голова одного із сіл на Київщині причетний до злочинної схеми, пов’язаної із закупівлею форми для військових. Чиновнику загрожує в’язниця.
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Голову села на Київщині викрили на мільйонній схемі з закупівлями для ЗСУ
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Додано: Пон 13 лис, 2023 15:04
Голову села на Київщині викрили на мільйонній схемі з...
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Дивися повний текст
Голову села на Київщині викрили на мільйонній схемі з закупівлями для ЗСУ
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