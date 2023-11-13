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Голову села на Київщині викрили
на мільйонній схемі з...

Голову села на Київщині викрили на мільйонній схемі з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 15:04

Голову села на Київщині викрили на мільйонній схемі з...

Пропонуємо до обговорення:
Голова одного із сіл на Київщині причетний до злочинної схеми, пов’язаної із закупівлею форми для військових. Чиновнику загрожує в’язниця.

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Голову села на Київщині викрили на мільйонній схемі з закупівлями для ЗСУ
R2
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