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Tesla заборонила перепродаж Cybertruck упродовж року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 лис, 2023 01:39
Пропонуємо до обговорення:
Новий пункт Cybertruck Only в угоді купівлі-продажу Tesla передбачає, що покупці не можуть продати свій новий автомобіль протягом першого року без чіткого дозволу автовиробника, інакше на них можуть подати до суду. Компанія оновила свою угоду про замовлення автомобілів напередодні перших поставок Cybertruck, які заплановані на 30 листопада.
Дивися повний текст Tesla заборонила перепродаж Cybertruck упродовж року після купівлі — або штраф $50 тис.
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