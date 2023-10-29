Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.
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Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць
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Додано: Чет 16 лис, 2023 15:27
Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних...
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Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць
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