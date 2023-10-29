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Україна вийшла на серійне
виробництво вітчизняних...

Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 15:27

Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.

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Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 15:27

Десятки😀когда нужно тысячи
shatov2009
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 15:28

Десятки , это 20 ?
shatov2009
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Модератори: Ірина_, Модератор

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