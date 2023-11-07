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Курс долара в бюджеті: як це
впливає на готівкову валюту

Курс долара в бюджеті: як це впливає на готівкову валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:14

Курс долара в бюджеті: як це впливає на готівкову валюту

Пропонуємо до обговорення:
На 2024 рік очікуваний курс заклали на рівні 40,7 гривні. Його знизили порівняно з показниками, які стали відомі раніше. Як виявилося, це може мати певний вплив на готівковий курс

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Курс долара в бюджеті: як це впливає на готівкову валюту
R2
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