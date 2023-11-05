RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
4 причини, чому Україна не
створила економічне диво та...

4 причини, чому Україна не створила економічне диво та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 15:42

4 причини, чому Україна не створила економічне диво та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Томаш Фіала, CEO компанії Dragon Capital.

Дивися повний текст
4 причини, чому Україна не створила економічне диво та відстає від Польщі та Чехії - Фіала
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99510
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує...
R2 » Сер 15 лис, 2023 17:14
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2023 17:14
serjf2006
Курс долара в Україні: експерт пояснив, чому валюта дешевшає
R2 » Сер 08 лис, 2023 15:13
1 257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 15:14
Investor_K
Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому...
R2 » Нед 05 лис, 2023 15:47
4 485
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лис, 2023 18:34
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.