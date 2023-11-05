Про це розповів Томаш Фіала, CEO компанії Dragon Capital.
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4 причини, чому Україна не створила економічне диво та відстає від Польщі та Чехії - Фіала
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Додано: Суб 18 лис, 2023 15:42
4 причини, чому Україна не створила економічне диво та...
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Дивися повний текст
4 причини, чому Україна не створила економічне диво та відстає від Польщі та Чехії - Фіала
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