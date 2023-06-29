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Батько штучного інтелекту заявив,
що нейромережа отримає...

Батько штучного інтелекту заявив, що нейромережа отримає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 17:51

Батько штучного інтелекту заявив, що нейромережа отримає...

Пропонуємо до обговорення:
Вчений в галузі інформатики Джеффрі Хінтон, якого називають «хрещеним батьком штучного інтелекту», закликав уряди, компанії та своїх колег ретельно продумати найкращі способи безпечного розвитку ШІ.

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Батько штучного інтелекту заявив, що нейромережа отримає свідомість через 5 років
R2
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