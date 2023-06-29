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Батько штучного інтелекту заявив, що нейромережа отримає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 лис, 2023 17:51
Пропонуємо до обговорення:
Вчений в галузі інформатики Джеффрі Хінтон, якого називають «хрещеним батьком штучного інтелекту», закликав уряди, компанії та своїх колег ретельно продумати найкращі способи безпечного розвитку ШІ.
Дивися повний текст Батько штучного інтелекту заявив, що нейромережа отримає свідомість через 5 років
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