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Чи можна їздити на
єврономерах в умовах війни

Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 09:53

Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни

Пропонуємо до обговорення:
Однак деякі обмеження залишилися в силі, й це стосується євроблях.

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Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни
R2
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