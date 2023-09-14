Однак деякі обмеження залишилися в силі, й це стосується євроблях.
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Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни
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Додано: Нед 19 лис, 2023 09:53
Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни
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Дивися повний текст
Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни
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