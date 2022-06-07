Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 19:32
За сколько уместно покупать квартиру?
Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:34
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