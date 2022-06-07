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За сколько уместно
покупать квартиру?

За сколько уместно покупать квартиру?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:32

За сколько уместно покупать квартиру?

Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:34

  M-A-X написав:Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.

в ипотеку? что вы имеете в виду под обслуживать, текущие ремонты, капитальные?
vitaliiangel
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