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За сколько уместно
покупать квартиру?

За сколько уместно покупать квартиру?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:32

За сколько уместно покупать квартиру?

Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:34

  M-A-X написав:Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.

в ипотеку? что вы имеете в виду под обслуживать, текущие ремонты, капитальные?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:39

Зачем тут поле ввода заполнено?

Нашел инфу https://www.numbeo.com/property-investm ... ountry.jsp
Не знаю, насколько актуальную.

Обн.:
Но вряд ли там брали доход тех, кто покупал жилье.
А так, средний по больнице.
Востаннє редагувалось M-A-X в Нед 19 лис, 2023 20:44, всього редагувалось 1 раз.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:42

  vitaliiangel написав:в ипотеку?

Без разницы.

  vitaliiangel написав:что вы имеете в виду под обслуживать, текущие ремонты, капитальные?

Это плюс отопление плюс "утримання прибудинкової території". В ЖК премиум класса в центре оно бывает и от 10к.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:56

M-A-X
в моем случае 30 месячных зп в обоих случаях

За квартплаты никогда не заморачивался, плачу эл.счет, только фио и адрес сверяю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:59

жк премиум класса у меня нет. Обычный взнос осбб 10-20 грн/м
отопление сильно зависит от того автономка газ, электро, котельная, центральное. Цифры могут отличаться в несколько раз.

У меня в 2х квартирах газовая автономка, в одной зимой обогреть 1м2 получается 1,5м3 в месяц в другой 3м3. По ремонтам, минимум что я встречал 500уе/м2 а максимум - не ограничен. По ипотеке не шарю от слова совсем.
vitaliiangel
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Повідомлень: 20556
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Подякували: 3277 раз.
 
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