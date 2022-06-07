Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 19:32
За сколько уместно покупать квартиру?
Сабж.
Вот авто, говорят, 6 мес дохода своего/семейного.
А как с квартирой?
Так, чтобы не купить жилье, которое не потянешь обслуживать.
Спасибо за внимание.
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:34
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:39
Зачем тут поле ввода заполнено?
Нашел инфу
Не знаю, насколько актуальную.
Обн.:
Но вряд ли там брали доход тех, кто покупал жилье.
А так, средний по больнице.
Востаннє редагувалось M-A-X в Нед 19 лис, 2023 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:42
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:56
M-A-X
в моем случае 30 месячных зп в обоих случаях
За квартплаты никогда не заморачивался, плачу эл.счет, только фио и адрес сверяю
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:59
жк премиум класса у меня нет. Обычный взнос осбб 10-20 грн/м
отопление сильно зависит от того автономка газ, электро, котельная, центральное. Цифры могут отличаться в несколько раз.
У меня в 2х квартирах газовая автономка, в одной зимой обогреть 1м2 получается 1,5м3 в месяц в другой 3м3. По ремонтам, минимум что я встречал 500уе/м2 а максимум - не ограничен. По ипотеке не шарю от слова совсем.
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