Депутати готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
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У Раді хочуть внести зміни до закону про мобілізацію та військову службу
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:28
У Раді хочуть внести зміни до закону про мобілізацію та...
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Дивися повний текст
У Раді хочуть внести зміни до закону про мобілізацію та військову службу
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