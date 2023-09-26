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У Раді хочуть внести зміни до
закону про мобілізацію та...

У Раді хочуть внести зміни до закону про мобілізацію та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:28

У Раді хочуть внести зміни до закону про мобілізацію та...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати готують до реєстрації великий законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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У Раді хочуть внести зміни до закону про мобілізацію та військову службу
R2
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