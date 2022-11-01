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«Членство в ЄС не набувається
за ніч»: президент...

«Членство в ЄС не набувається за ніч»: президент...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:30

«Членство в ЄС не набувається за ніч»: президент...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав Україну із просуванням важливих антикорупційних реформ та роботу, що виконується задля членства держави в ЄС. Він запевнив, що не пошкодує зусиль для підтримки законних прагнень України і Молдови долучитися до блоку.

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«Членство в ЄС не набувається за ніч»: президент Євроради оцінив прогрес України
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:31

Зато Евросоюз захватывается за ночь , если Украина сделает коридор к границе с Польшой
reshetnikov_app
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Модератори: Ірина_, Модератор

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