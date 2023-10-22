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Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні, який був поданий президентом Володимиром Зеленським. Дублювання фільмів буде збережене.
Дивися повний текст Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт Зеленського схвалили за основу
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:20
Комплекс меншовартості ніяк не покидає команду Зеленського
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:34
5 лет в школе, 5 лет в институте, на выходе - ноль!!!
Может начнем с образования, чтобы люди после школы могли использовать этот язык, а то будет как в анекдоте:
У Лукашенко спрашивают:
— Сколько языков вы знаете?
— Тры!
— А какие?
— Бэларусскый, русскый и англыскый!
— Да?! А скажите что-нибудь по-английски.
— Шпрэхен зэ дойч!
— Так это же по-немецки!
— О, значит чэтыре!
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