RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Англійська мова отримає новий
статус: законопроєкт...

Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:20

Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт закону про застосування англійської мови в Україні, який був поданий президентом Володимиром Зеленським. Дублювання фільмів буде збережене.

Дивися повний текст
Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт Зеленського схвалили за основу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99517
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:03

Цікаво, якою буде ціна сертифікату? :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 26.02.18
Подякував: 651 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 09:14

Re: Англійська мова отримає новий статус: законопроєкт...

а finance, як я зрозумів, затяті шанувальники команди президента? Тому що підчищають усі альтернативні думки, які не співпадають із лінією партії. Краще в країні почніть із основ демократії та свободи слова.
Примат
 
Повідомлень: 325
З нами з: 09.12.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дешевше $35 000: Volkswagen анонсував новий електромобіль
R2 » Пон 13 лис, 2023 18:34
9 608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лис, 2023 16:11
Mister_M
Uklon представив новий тариф «Експрес» для таксі у...
R2 » Чет 16 лис, 2023 22:33
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лис, 2023 22:33
novichok
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 кві, 2020 10:31
23 13252
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 жов, 2023 00:49
mr_ckshn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.