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Black Friday від Sense Bank: купуйте валюту за курсом 36,6
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 лис, 2023 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Клієнти Sense Bank зможуть придбати долари за «здоровим» курсом — 36,6. Спеціальна пропозиція діятиме тільки одну добу і почнеться о 00:00, 24 листопада*.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 19:00
нормальна акція)
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:41
И как 200к на 3 месяца надо ложить ти?
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sl2023x4
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:25
37,56 валом. запізнились
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ruslan42212
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:39
шо, апять нае...ли ? ато приложуху их скачал и катру якусь пытаюсь открыть
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чик
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:03
ruslan42212 написав:
37
,56 валом. запізнились
не запізнились - курс 36
,6
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AZTECA
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:27
Очередной развод лохов державой
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:36
В додатку малює 37,3. Де правда?
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Golf_streem
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Додано: Суб 25 лис, 2023 00:54
Golf_streem написав:
В додатку малює 37,3. Де правда?
правда в піонерському дитинстві залишилась
Піонєрская Правда
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flysoulfly
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