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На ринку облігацій з’явилася
можливість, якої не було...

На ринку облігацій з’явилася можливість, якої не було...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:17

На ринку облігацій з’явилася можливість, якої не було...

Пропонуємо до обговорення:
За останні два роки облігації принесли досить багато болю інвесторам у всьому світі. Проте із найненависніших активів вони можуть стати справжнім скарбом у 2024 році: експерти говорять про дохід від 5% до 9% у доларах. Проте, щоб не допустити помилок, потрібно добре розібратися у цьому інструменті.

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На ринку облігацій з’явилася можливість, якої не було останні років 15 — експерт
R2
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