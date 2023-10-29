RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна запустила нову електронну
чергу для консульських...

Україна запустила нову електронну чергу для консульських...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:09

Україна запустила нову електронну чергу для консульських...

Пропонуємо до обговорення:
МЗС України та ЕРАМ Україна запровадили нову систему електронної черги на прийом до консульства, яка вимагає ідентифікації користувача через платформу id.gov.ua для запобігання шахрайству.

Дивися повний текст
Україна запустила нову електронну чергу для консульських послуг за кордоном
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99521
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:09

Архимудрое изменение, к ним и так попасть на прием нельзя, а теперь еще и невозможно будет для многих.
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує...
R2 » Сер 15 лис, 2023 17:14
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2023 17:14
serjf2006
Чи готова Україна до зими: в Укренерго розповіли, чому...
R2 » Нед 05 лис, 2023 15:47
4 500
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лис, 2023 18:34
trololo
Україна відкриє пункт пропуску з Придністров'ям: названо...
R2 » Нед 29 жов, 2023 02:09
1 312
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 жов, 2023 02:09
salvydas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10221)
23.11.2023 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.