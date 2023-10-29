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Україна запустила нову електронну чергу для консульських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:09
Пропонуємо до обговорення:
МЗС України та ЕРАМ Україна запровадили нову систему електронної черги на прийом до консульства, яка вимагає ідентифікації користувача через платформу id.gov.ua для запобігання шахрайству.
Дивися повний текст Україна запустила нову електронну чергу для консульських послуг за кордоном
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:09
Архимудрое изменение, к ним и так попасть на прием нельзя, а теперь еще и невозможно будет для многих.
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gretzky_vic
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