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Відтік коштів з Binance за добу сягнув майже $1 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:25
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори вивели близько $956 млн з криптовалютної біржі Binance за добу після того, як її керівник Чанпен Чжао пішов у відставку і разом із компанією визнав себе винним у рамках врегулювання справи про відмивання грошей.
Дивися повний текст Відтік коштів з Binance за добу сягнув майже $1 млрд після відставки гендиректора Чжао
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