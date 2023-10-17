|
|
Рада схвалила випуск поштових марок в NFT-форматі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла закон про врегулювання випуску цифрової поштової марки. За відповідний законопроект № 8280 у другому читанні та в цілому проголосував 251 депутат, ще 14 утрималися.
Дивися повний текст Рада схвалила випуск поштових марок в NFT-форматі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99524
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|1353
|
|
|1
|232
|
|
|3
|281
|