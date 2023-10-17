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Рада схвалила випуск
поштових марок в NFT-форматі

Рада схвалила випуск поштових марок в NFT-форматі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 19:29

Рада схвалила випуск поштових марок в NFT-форматі

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла закон про врегулювання випуску цифрової поштової марки. За відповідний законопроект № 8280 у другому читанні та в цілому проголосував 251 депутат, ще 14 утрималися.

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Рада схвалила випуск поштових марок в NFT-форматі
R2
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