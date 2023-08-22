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ШІ може допомогти перейти
на чотириденний робочий...

ШІ може допомогти перейти на чотириденний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:34

ШІ може допомогти перейти на чотириденний робочий...

Пропонуємо до обговорення:
У наступні 10 років штучний інтелект може дозволити перейти на чотириденний тиждень мільйонам людей без втрати зарплати, повідомляє Autonomy у дослідженні, яке проводили в Британії.

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ШІ може допомогти перейти на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати
R2
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