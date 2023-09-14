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Які країни визнано найбезпечнішими
для туристів у 2024 році

Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:38

Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році

Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали щорічний рейтинг напрямків, де туристам можна не хвилюватися через рівень злочинності та терористичну загрозу. Цього року серед найнебезпечніших країн з’явився новий лідер, пише Express.

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Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році
R2
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