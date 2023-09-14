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Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали щорічний рейтинг напрямків, де туристам можна не хвилюватися через рівень злочинності та терористичну загрозу. Цього року серед найнебезпечніших країн з’явився новий лідер, пише Express.
Дивися повний текст Які країни визнано найбезпечнішими для туристів у 2024 році
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:38
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