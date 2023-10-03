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Хто може вийти на пенсію до 60 років (список професій)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лис, 2023 19:14
Пропонуємо до обговорення:
Працівники деяких професій можуть значно раніше вийти на пенсію та отримувати виплати за вислугою років. Це пов’язано з тим, що з часом така робота може призвести до втрати професійної працездатності.
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Ірина_
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