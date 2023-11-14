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У що краще інвестувати в 2024
році — думки експертів (фото)

У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 01:22

У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Під час однієї з дискусій експерти відповідали на запитання: У що б вони радили інвестувати в 2024 році?

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У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)
R2
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