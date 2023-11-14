Під час однієї з дискусій експерти відповідали на запитання: У що б вони радили інвестувати в 2024 році?
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У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)
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Додано: Пон 27 лис, 2023 01:22
У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)
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Дивися повний текст
У що краще інвестувати в 2024 році — думки експертів (фото)
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