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За скільки років можуть назбирати
на квартиру чоловіки й...

За скільки років можуть назбирати на квартиру чоловіки й...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:09

За скільки років можуть назбирати на квартиру чоловіки й...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики DOU випустили статистику зарплат айтівців різних спеціальностей та гендеру, ЛУН Статистика проаналізували дані в контексті вартості житла, та порахували: скільки річних зарплат потрібно, аби заробити на квартиру в різних регіонах України.

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За скільки років можуть назбирати на квартиру чоловіки й жінки в ІТ (інфографіка)
R2
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