Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля.
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Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:30
Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT
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Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:30
піздно всра"ся цей Шмигаль. хоча, до чого тут він, це ж просто маріонетка зеЛІ і дЄрмака. усім керує наЙвеличніший , пардон, НЄДОнаполеон нашого сторіччя!
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