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Шмигаль хоче створити в
Україні воєнну економіку — FT

Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:30

Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT

Пропонуємо до обговорення:
Україні необхідно у перспективі створити воєнну економіку, за прикладом Ізраїля.

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Шмигаль хоче створити в Україні воєнну економіку — FT
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:30

піздно всра"ся цей Шмигаль. хоча, до чого тут він, це ж просто маріонетка зеЛІ і дЄрмака. усім керує наЙвеличніший , пардон, НЄДОнаполеон нашого сторіччя!
serjf2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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