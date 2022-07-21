RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Дія» додала англомовну
версію деяких документів

«Дія» додала англомовну версію деяких документів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:42

«Дія» додала англомовну версію деяких документів

Пропонуємо до обговорення:
У застосунку «Дія» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів.

Дивися повний текст
«Дія» додала англомовну версію деяких документів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99525
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах...
R2 » Чет 06 лип, 2023 00:30
1 260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лип, 2023 00:30
moveton
Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно...
R2 » Сер 04 січ, 2023 22:02
5 843
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 16:47
fKonstantin
Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
R2 » Чет 21 лип, 2022 17:36
1 374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 17:36
gavi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10367)
30.11.2023 14:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.