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Як переказати гроші за кордон
з урахуванням обмежень НБУ

Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:04

Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ

Пропонуємо до обговорення:
З початку повномасштабної війни в Україні попит на міжнародні переклади різко зріс.

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Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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