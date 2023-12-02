Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав: и что теперь вы когда на гражданку вернетесь каждому прохожему будете потыкать?



я видел недавно интересную картину



представьте, едет машина с детьми. За ними джип в камуфляжной раскраске и номерами лт, водила в форме, с автоматом

Так вот, машина с детьми приезжает во двор, наверное впервые и упирается в шлагбаум где доступа у них нет. Ошибся.

На что с джипа в камуфляжной раскраске выскакивает водила, кроет матом их всех. отборным матом. а прикладом разбивает боковое зеркало.





мужчина или гнида?