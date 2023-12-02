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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:31

  freeze написав:Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.

как определили кто есть кто?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:34

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:
  freeze написав:Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.

как определили кто есть кто?
Элементарно, если есть вероятность погибнуть в 50 процентов, я поползу вытаскивать истекающего кровью побратима, а гнида, убежавшая в Ирландию будет на аватарке в Тиктоке выставлять украинский флаг.
Между нами большая разница.
Друзья познаются в беде
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:42

  freeze написав:
Олежан написав:
  freeze написав:Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.

как определили кто есть кто?
Элементарно, если есть вероятность погибнуть в 50 процентов, я поползу вытаскивать истекающего кровью побратима, а гнида, убежавшая в Ирландию будет на аватарке в Тиктоке выставлять украинский флаг.
Между нами большая разница.

и что теперь вы когда на гражданку вернетесь каждому прохожему будете потыкать?

я видел недавно интересную картину

представьте, едет машина с детьми. За ними джип в камуфляжной раскраске и номерами лт, водила в форме, с автоматом
Так вот, машина с детьми приезжает во двор, наверное впервые и упирается в шлагбаум где доступа у них нет. Ошибся.
На что с джипа в камуфляжной раскраске выскакивает водила, кроет матом их всех. отборным матом. а прикладом разбивает боковое зеркало.


мужчина или гнида?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:46

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:и что теперь вы когда на гражданку вернетесь каждому прохожему будете потыкать?

я видел недавно интересную картину

представьте, едет машина с детьми. За ними джип в камуфляжной раскраске и номерами лт, водила в форме, с автоматом
Так вот, машина с детьми приезжает во двор, наверное впервые и упирается в шлагбаум где доступа у них нет. Ошибся.
На что с джипа в камуфляжной раскраске выскакивает водила, кроет матом их всех. отборным матом. а прикладом разбивает боковое зеркало.


мужчина или гнида?


Позвольте, оба персонажа находятся в Украине, а не в Ирландии.
Я не утверждаю, что все военные ангелы. Но поскольку все персонажи описанные у вас не сбежали при опасности, и все заслуживают уважения, каждый случай требует отдельного рассмотрения.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:52

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида

вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:59

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида

вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили


Не надо перекручивать. Будьте аккуратнее со словами. Я сказал, что все кто не сбежал заслуживают уважения .
Отдельно я бы рассмотрел вопрос почему гражданин не пошел добровольно в ЗСУ защищать свою землю, и несёт всякую ересь про шлагбаумы.
Я так понимаю, что вы латентный сепар, мы с вами в разных весовых категориях, поэтому дискуссия бессмысленна
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:02

  freeze написав:
Олежан написав:т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида

вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили


Не надо перекручивать. Будьте аккуратнее со словами. Я сказал, что все кто не сбежал заслуживают уважения .
Отдельно я бы рассмотрел вопрос почему гражданин не пошел добровольно в ЗСУ защищать свою землю, и несёт всякую ересь про шлагбаумы.


оооо...изначально вы всех поделили. служишь - молодец. уехал - гнида.
теперь "каждый случай требует отдельного рассмотрения."

не с трцк ли вы случайно? бо строчить сутками тысячи сообщений в окопе вряд ли у вас бы получилось.
а с теплого кабинета учить уму разуму и рассказывать при гнид это пожалуйста

кто хотел добровольно тот пошел. кто не пошел - "каждый случай требует отдельного рассмотрения."
Востаннє редагувалось Олежан в Суб 02 гру, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:06

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:
  freeze написав:
Олежан написав:т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида

вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили


Не надо перекручивать. Будьте аккуратнее со словами. Я сказал, что все кто не сбежал заслуживают уважения .
Отдельно я бы рассмотрел вопрос почему гражданин не пошел добровольно в ЗСУ защищать свою землю, и несёт всякую ересь про шлагбаумы.


оооо...изначально вы всех поделили. служишь - молодец. уехал - гнида.
теперь "каждый случай требует отдельного рассмотрения."

не с трцк ли вы случайно? бо строчить сутками тысячи сообщений в окопе вряд ли у вас бы получилось.
а с теплого кабинета учить уму разуму и рассказывать при гнид это пожалуйста

кто хотел добровольно тот пошел. кто не пошел не должен.


Ты просто пользуешься тем, что у хлопцев с СБУ и без таких как ты много работы, сваливай нах, ты тут бесполезен со своим женским нытьем.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:08

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

  freeze написав:Ты просто пользуешься тем, что у хлопцев с СБУ и без таких как ты много работы, свеливай нах, ты тут бесполезен со своим женским нытьем.



та я понял уже что ты из "мужиков" как в моей истории выше
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:10

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:
  freeze написав:Ты просто пользуешься тем, что у хлопцев с СБУ и без таких как ты много работы, свеливай нах, ты тут бесполезен со своим женским нытьем.



та я понял уже что ты из "мужиков" как в моей истории выше


Так и я понял, что ты банальное трусло, которому по хрен Украина. А главное своя шкура. Ты плюешь своей слюной на память тысяч погибших за Украину, мразота
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