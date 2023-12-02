Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:31
freeze написав:
Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.
как определили кто есть кто?
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:34
Олежан написав: freeze написав:
Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.
как определили кто есть кто?
Элементарно, если есть вероятность погибнуть в 50 процентов, я поползу вытаскивать истекающего кровью побратима, а гнида, убежавшая в Ирландию будет на аватарке в Тиктоке выставлять украинский флаг.
Между нами большая разница.
Друзья познаются в беде
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freeze
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:42
freeze написав: Олежан написав: freeze написав:
Извините за резкость, но я тоже с каждым днём всё больше понимаю, кто гнида, а кто мужчина.
как определили кто есть кто?
Элементарно, если есть вероятность погибнуть в 50 процентов, я поползу вытаскивать истекающего кровью побратима, а гнида, убежавшая в Ирландию будет на аватарке в Тиктоке выставлять украинский флаг.
Между нами большая разница.
и что теперь вы когда на гражданку вернетесь каждому прохожему будете потыкать?
я видел недавно интересную картину
представьте, едет машина с детьми. За ними джип в камуфляжной раскраске и номерами лт, водила в форме, с автоматом
Так вот, машина с детьми приезжает во двор, наверное впервые и упирается в шлагбаум где доступа у них нет. Ошибся.
На что с джипа в камуфляжной раскраске выскакивает водила, кроет матом их всех. отборным матом. а прикладом разбивает боковое зеркало.
мужчина или гнида?
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:46
Олежан написав:и что теперь вы когда на гражданку вернетесь каждому прохожему будете потыкать?
я видел недавно интересную картину
представьте, едет машина с детьми. За ними джип в камуфляжной раскраске и номерами лт, водила в форме, с автоматом
Так вот, машина с детьми приезжает во двор, наверное впервые и упирается в шлагбаум где доступа у них нет. Ошибся.
На что с джипа в камуфляжной раскраске выскакивает водила, кроет матом их всех. отборным матом. а прикладом разбивает боковое зеркало.
мужчина или гнида?
Позвольте, оба персонажа находятся в Украине, а не в Ирландии.
Я не утверждаю, что все военные ангелы. Но поскольку все персонажи описанные у вас не сбежали при опасности, и все заслуживают уважения, каждый случай требует отдельного рассмотрения.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:52
т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида
вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:59
Олежан написав:т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида
вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили
Не надо перекручивать. Будьте аккуратнее со словами. Я сказал, что все кто не сбежал заслуживают уважения .
Отдельно я бы рассмотрел вопрос почему гражданин не пошел добровольно в ЗСУ защищать свою землю, и несёт всякую ересь про шлагбаумы.
Я так понимаю, что вы латентный сепар, мы с вами в разных весовых категориях, поэтому дискуссия бессмысленна
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freeze
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:02
freeze написав:
Олежан написав:т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида
вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили
Не надо перекручивать. Будьте аккуратнее со словами. Я сказал, что все кто не сбежал заслуживают уважения .
Отдельно я бы рассмотрел вопрос почему гражданин не пошел добровольно в ЗСУ защищать свою землю, и несёт всякую ересь про шлагбаумы.
оооо...изначально вы всех поделили. служишь - молодец. уехал - гнида.
теперь "каждый случай требует отдельного рассмотрения."
не с трцк ли вы случайно? бо строчить сутками тысячи сообщений в окопе вряд ли у вас бы получилось.
а с теплого кабинета учить уму разуму и рассказывать при гнид это пожалуйста
кто хотел добровольно тот пошел. кто не пошел - "каждый случай требует отдельного рассмотрения."
Востаннє редагувалось Олежан
в Суб 02 гру, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:06
Олежан написав: freeze написав:
Олежан написав:т.е. тот кто напал с оружием на своего же гражданина и его детей - молодец требует уважения
а тот кто решил уехать и не стать бесполезным мясом - гнида
вот оно будущее. вы еще раз его подтвердили
Не надо перекручивать. Будьте аккуратнее со словами. Я сказал, что все кто не сбежал заслуживают уважения .
Отдельно я бы рассмотрел вопрос почему гражданин не пошел добровольно в ЗСУ защищать свою землю, и несёт всякую ересь про шлагбаумы.
оооо...изначально вы всех поделили. служишь - молодец. уехал - гнида.
теперь "каждый случай требует отдельного рассмотрения."
не с трцк ли вы случайно? бо строчить сутками тысячи сообщений в окопе вряд ли у вас бы получилось.
а с теплого кабинета учить уму разуму и рассказывать при гнид это пожалуйста
кто хотел добровольно тот пошел. кто не пошел не должен.
Ты просто пользуешься тем, что у хлопцев с СБУ и без таких как ты много работы, сваливай нах, ты тут бесполезен со своим женским нытьем.
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freeze
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:08
freeze написав:
Ты просто пользуешься тем, что у хлопцев с СБУ и без таких как ты много работы, свеливай нах, ты тут бесполезен со своим женским нытьем.
та я понял уже что ты из "мужиков" как в моей истории выше
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:10
Олежан написав: freeze написав:
Ты просто пользуешься тем, что у хлопцев с СБУ и без таких как ты много работы, свеливай нах, ты тут бесполезен со своим женским нытьем.
та я понял уже что ты из "мужиков" как в моей истории выше
Так и я понял, что ты банальное трусло, которому по хрен Украина. А главное своя шкура. Ты плюешь своей слюной на память тысяч погибших за Украину, мразота
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