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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:12

  freeze написав:
Олежан написав:
  freeze написав:Ты просто пользуешься тем, что у хлопцев с СБУ и без таких как ты много работы, свеливай нах, ты тут бесполезен со своим женским нытьем.



та я понял уже что ты из "мужиков" как в моей истории выше


Так и я понял, что ты банальное трусло, которому по хрен Украина. А главное своя шкура. Ты плюешь своей слюной на память тысяч погибших за Украину, мразота

молодец что ты такой понятливый. "мужик" одним словом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:16

freeze , давайте будем все же немного уважать друг-друга, по крайней мере, пока, кроме вас тут никто никого не оскорблял...Я понимаю ваши эмоции, но мы же не в совке и тем более не в рашке, чтобы за любое непонравившееся высказываение клеймить человека "мразотой" ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:20

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Rack написав:freeze , давайте будем все же немного уважать друг-друга, по крайней мере, пока, кроме вас тут никто никого не оскорблял...Я понимаю ваши эмоции, но мы же не в совке и тем более не в рашке, чтобы за любое непонравившееся высказываение клеймить человека "мразотой" ?


Нет у меня нервов, закончились, извините.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:22

  Rack написав:freeze , давайте будем все же немного уважать друг-друга, по крайней мере, пока, кроме вас тут никто никого не оскорблял...Я понимаю ваши эмоции, но мы же не в совке и тем более не в рашке, чтобы за любое непонравившееся высказываение клеймить человека "мразотой" ?


человек сразу разделил кто есть кто.
и разбираться он не хочет
это даже не совок, это диктатура. Сбу сразу пугать начал.

печально что все эти "мужики" поприходят потом к власти - возвращаюсь к первоначальному вопросу о будущем Украины
как же это печально

больше я на этого персонажа не буду реагировать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:31

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Олежан написав:больше я на этого персонажа не буду реагировать


Некий персонаж не будет реагировать на офицера ЗСУ, 350 дней находящегося в зоне боевых действий. Да, не реагируй, вали в Ирландию, и там существуй. Ты ж не Козак, а так случайно оказался.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:36

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:54

Re: Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Rack написав:Для меня эта тема больше упирается в будущее моих детей...Сыну будет 16 через пару месяцев, уверен, любой родитель (адекватный) не захочет своё чадо готовить к тому, что в перспективе его ждет в воюющей стране, да еще когда из каждого утюга вещают, что война надолго и служить будут все. Я (мы-родители) мразоты\зрадники\враги народа? Нужное подчеркнуть.


Тогда украинское общество должно выйти из двуличия, с одной стороны все за войну до выхода на границы 1991 года, с другой стороны вы и гибнете за эти границы и я тут пообсуждаю ситуацию, как этот Олежка. Я прямо говорю, некий Олежка скрывающийся от выполнения воинского долга не стоит и мизинца моего побратима, который храпит сейчас на полу рядом со мной на матрасе.
freeze
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