Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

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Додано: Пон 04 гру, 2023 11:45
Потім заболить на заході зуб у цього високооплачуваного баристи, і доведеться за його лікування відвантажити тищу ойро
Або приїхати в Україну і тут лікуватися.
Вже болів - 150Евро. В Україні мій кум мав проблему з зубами (ну там все сурьйозно) віддав за свій рот майже 10К євро! так, зі слів лікаря, він гранату гриз, але треба забути про низки ціни на якісну медицину і в нас.
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Rack
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:00
Rack написав:
Потім заболить на заході зуб у цього високооплачуваного баристи, і доведеться за його лікування відвантажити тищу ойро
Або приїхати в Україну і тут лікуватися.
Вже болів - 150Евро. В Україні мій кум мав проблему з зубами (ну там все сурьйозно) віддав за свій рот майже 10К євро! так, зі слів лікаря, він гранату гриз, але треба забути про низки ціни на якісну медицину і в нас.
Так-с. Промбування мені обійшлося в серпні - 500 грн (~12 евро). Інший зуб - пломбування каналу з видаленням нерву - 1700 грн (~40 евро). Ультразвукова чистка - 600 грн (~15 евро).
Скільки в Европі коштують дитсадки? Мені обходиться на місяць не більше 1000-1500 грн (~25-40 евро) з усіма поборами і харчуванням.
І так майже все. Навіть кави випити - заплатиш в кілька разів більше.
Громадський транспорт 12 грн, або 0.3 евро. В Европі можна по місту проїхати в транспорті за 0.3 евро?
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Zebra
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:09
Rack написав:
Потім заболить на заході зуб у цього високооплачуваного баристи, і доведеться за його лікування відвантажити тищу ойро
Або приїхати в Україну і тут лікуватися.
Вже болів - 150Евро. В Україні мій кум мав проблему з зубами (ну там все сурьйозно) віддав за свій рот майже 10К євро! так, зі слів лікаря, він гранату гриз, але треба забути про низки ціни на якісну медицину і в нас.
Можна забути про наднизькі, але все одно у нас в рази дешевше. За 150 євро не дуже віриться, могло бути хіба по страховці. В якій-небудь Італії залишити кілька тисяч євро за лікування одного зуба - на раз, і мова не про імпланти.
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Faceless
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:56
Faceless написав:
Якась боротьба брехні й стереотипів з обох сторін.
Немає ніякої переваги освіти тут.
IT освіта має переваги тут так як є практики. Той самий Дюрі-Бачі перерахував практиків-сіньйорів-лідів, які у нього на кафедрі викладають.
На Заході в кращому випадку будуть "грантопили".
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Додано: Пон 04 гру, 2023 16:00
Zebra написав:
Так-с. Промбування мені обійшлося в серпні - 500 грн (~12 евро). Інший зуб - пломбування каналу з видаленням нерву - 1700 грн (~40 евро). Ультразвукова чистка - 600 грн (~15 евро).
Мені літом зуб запломбувати обійшлося у 550 грн (так це біля зони бойових дій). Звісно міг десь і безкоштовно знайти.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 16:05
Denik написав: Faceless написав:
Якась боротьба брехні й стереотипів з обох сторін.
Немає ніякої переваги освіти тут.
IT освіта має переваги тут так як є практики. Той самий Дюрі-Бачі перерахував практиків-сіньйорів-лідів, які у нього на кафедрі викладають.
На Заході в кращому випадку будуть "грантопили".
ІТ не єдине на що можна піти вчитися, (люди пішли на психологів) у нас воно якісне буде тільки в лічених ТОП вишах, і взагалі так категорично казати про ВНЗ інших країн без реальних прикладів - це пустомельство.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 17:24
Faceless написав:
у нас воно якісне буде тільки в лічених ТОП вишах
воно якісне тільки якщо сам програмуєш зранку до ночі, набиваєш руку
тому ТОП віши у нас - це тепо безглузде марнування часу
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Олежан
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Додано: Пон 04 гру, 2023 17:35
Zebra написав: Олежан написав:
Багато людей виїхало, і чим довше "там" тим менша вирогідність повернутися
Багато людей так і не змогли виїхати але рано чи піздно кордони відкриють
тобто у кожного своя історія, хто там, хто тут
але, після війни, ви бачите своє майбутнє, майбутнє своїх дітей в цій країні?
хотів би почути ваші думки
Выехало не больше, чем было трудовых мигрантов до войны (~7 млн). Если вы живете в многоквартирном доме, у вас нет проблем с парковкой под ним автомобиля вечером? На кассах супермаркетов нет очередей?
Количество жителей Киева постепенно приближается к довоенному уровню. Сейчас в столице ежесуточно ночует около 3,2 млн жителей, тогда как до начала полномасштабного вторжения России эта цифра составляла 3,6 — 3,8 млн человек.
Данные за август. Кто куда выехал? Выехало в моем понимани, это когда 50% населения исчезло. А 10% вообще не критично.
Київ не показник. Туди з усієї країни їдуть. Зарплати києва європейські , плюс мягкий режим мобілізації. Цікаво як в Харкові зараз?
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Banderlog
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Додано: Пон 04 гру, 2023 18:06
Banderlog написав:
плюс мягкий режим мобілізації
это уже в прошлом.
уже на всех крупных работодателей пошли повестки.
знакомый говорил что им на киевский офис (объект критической инфраструктуры) пришел запрос от ртцк на 150 человек на влк
ну а кто не ознакомится с приказом под личную подпись - догана с увольнением
как то так
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Олежан
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