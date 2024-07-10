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Чи бачите ви своє
майбутнє в Україні?

Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:55

  Примат написав:Я не вижу своего будущего в Украине, нужно открыть границы и дать возможность людям уехать.

Що робити тим у кого немає дітей й живуть самі,про пенсіонерів, інвалідів, інвалідів війни ? Їх множимо на нуль ?? Треба думати як на своїх територіях здобувати державність - чим ми гірше Ізраїлю?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 09:10

sens я не хочу жить в стране, где меня называют "Кацапомовні", мне противно находится в такой стране.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 09:23

  Примат написав:sens я не хочу жить в стране, где меня называют "Кацапомовні", мне противно находится в такой стране.

Тут дійсно з боку держави існує зловживання в мовному конфлікті. Проте однієї згадки про мову в такому титанічному питанню замало.
sens
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