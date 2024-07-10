Чи бачите ви своє майбутнє в Україні?

Що робити тим у кого немає дітей й живуть самі,про пенсіонерів, інвалідів, інвалідів війни ? Їх множимо на нуль ?? Треба думати як на своїх територіях здобувати державність - чим ми гірше Ізраїлю?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 08:55
Що робити тим у кого немає дітей й живуть самі,про пенсіонерів, інвалідів, інвалідів війни ? Їх множимо на нуль ?? Треба думати як на своїх територіях здобувати державність - чим ми гірше Ізраїлю?
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:10
sens я не хочу жить в стране, где меня называют "Кацапомовні", мне противно находится в такой стране.
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:23
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