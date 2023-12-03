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на тему Як заощаджувати та економити

Додано: Нед 03 гру, 2023 13:01 ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ Shaman.

Він написав так:

Shaman написав: ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі. але спробуйте не сміятися, а зрозуміти - бо один з основних постулатів на сьогодні в навчанні - вчитися треба все життя

ба, більше -і. але спробуйте не сміятися, а зрозуміти - бо один з основних постулатів на сьогодні в навчанні - вчитися треба все життя

Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим. Нова тема створена за ідеєю учасника форуму на ім"яВін написав так:Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим. akurt

Повідомлень: 8777 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3401 раз. Подякували: 1189 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 гру, 2023 13:06



1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (



Shaman написав: а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи. Shaman написав: а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав. давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках? Shaman написав: але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший. следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны. ейс. сказано-сделано!1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи.давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках?следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны. vitaliiangel

Повідомлень: 20913 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2324 раз. Подякували: 3302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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