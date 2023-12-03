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ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:01

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

Нова тема створена за ідеєю учасника форуму на ім"я Shaman.
Він написав так:
  Shaman написав:ба, більше - сформулюйте питання, я вам спробую на пальцях пояснити базові речі. але спробуйте не сміятися, а зрозуміти - бо один з основних постулатів на сьогодні в навчанні - вчитися треба все життя ;)

Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:06

ейс. сказано-сделано!

1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (

  Shaman написав:а ЛАД нам не потрібен, бо він дивитися на особистості, а не на реальний стан речей, й лише під одним кутом зору
настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи.
  Shaman написав:а на це питання в мене немає відповіді - я навів точку зору, сам її не розбирав.
давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках?
  Shaman написав:але це треба подумати, щось знати. тому народ вже котру сторінку грає в гру - ти мусиш піти на фронт, ні не я, це має бути інший.
следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны.
vitaliiangel
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