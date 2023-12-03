Він написав так:
Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:01
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Нова тема створена за ідеєю учасника форуму на ім"я Shaman.
Він написав так:
Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:06
ейс. сказано-сделано!
1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (
настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи.
давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках?
следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны.
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