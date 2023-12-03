Він написав так:
Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:01
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Нова тема створена за ідеєю учасника форуму на ім"я Shaman.
Він написав так:
Пропоную формулювати до нього запитання, а він буде "на пальцях" пояснювати базові речі: як заощадити гроші, як заробити, як стати багатим, але здоровим.
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:06
ейс. сказано-сделано!
1й вопрос зачем в военной экономике карточки? (
настаиваю, что лишних и ненужных людей на форуме нет. Каждый человек носитель ценностей какой-то социальной группы. Вы (в широком смысле) можете любить или не любить ЛАДа, но булить я его не дам. Поверь, мы с ЛАД не друзья и он мне тоже пишет обидные вещи.
давай искать! я уже 3й раз слышу про карточки. И ноль обоснований зачем они нужны. Это замена деньгам? Бизнес захочет получить прибыль в карточках?
следующий вопрос, как совместить военные рельсы с рыночной экономикой? надо ли закрыть ювелирные магазины, рестораны, автосалоны.
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:05
який ти наполегливий
по-перше, я ж не ChatGPT я знаю певні речі, більше з мікроекономіки, щось з макро, дещо про функціонування фінансової системи в країни (оце розібрався завдяки форуму). я не знаю все-все-все. там, де я сперечаюсь, дещо знаю - просто так намагаюсь не сперечатися.
чому на форумі маловірогідно навчання - сюди народ приходить не дізнатися щось нове, а показати свою точку зору - й доводить її досить запекло, дуже швидко переходячи на особистості. бажання розбиратися немає, аргументи протилежної сторони не дивляться, а там де не можуть аргументувати - переходять на інше - демагогії дуже багато. sad, but true.
чому я кажу ЛАД не потрібен
він не дивиться на аргументи, він лише намагається поливати мене брудом. він же так й не визнав, про розвиток с/г в Україні - хоча я навів цифри. й те, що зараз вся Європа намагається відбитися від нашої продукції - це також ознака ефективності.
який булінг - ці спогади про рідну проходну - навіть трошки милі. це в ЛАДа вона одна, в мене їх було декілька
а з приводу давай шукати - я ж навів статті. ти теж можеш почати з них, а може навіть Кейнса прочитаєш? я не знаю, скільки годин потребує, щоб скласти хоч якусь думку. а якщо ти кажеш - ти пропрацюй, а потім дай коротеньке резюме - дякую за довіру, але часу не так багато, я ще не на пенсії, щоб так вільно часом оперувати.
питання зрозуміло, знайду час - щось відповім. краще б було, щоб хтось ще долучився - але дивись текст вище...
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:05
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:07
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:16
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
Тут все розписано.
Міжнародний фондовий ринок
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:17
який ти по дитячому впертий, яка ж в тебе мета?
ти сам цитуєш людину - так спитай її. це по-перше.
по-друге - гугл в допомогу, вмієш? гадаю дуже добре. старенька стаття, але принципи не змінюються
технічні деталі інвестицій в американські стоки перепитуй в брокерів. мене більш цікавить питання, які необхідні умови, щоб ринок акцій запрацював в України - але такі матерії для тебе зовсім незрозумілі
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:27
кукусик когда мне задают вопрос по теме В КОТОРОЙ Я ШАРЮ в течении 5 минут я даю чёткий ответ и ссылку на автора или на исследование (хочешь проверим?). А почитать могу всё, что угодно. Но зачем если их уже почитал ты? в этом же и ценность обмена мнениями...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 14:45, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:27
Пане Shaman!
Існує така думка:
Чи дійсно це питання НЕ є цікавим для НЕ емігрантів?
А чому цікаві тільки декому з емігрантів? Хіба вони не "занурюються" або не мають права "занурюватися" у середу проживання?
Додано: Нед 03 гру, 2023 14:33
Re: ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
скільки вже на форумі, а так і не можу зрозуміти чим ОВДП відрізняється від фінансової піраміди у випадку України (коли % не покривається ростом економіки)
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